vor 1 Stunde Karlsruhe Ex-Kapitän Maik Franz freut sich über den Aufstieg des KSC: "Das war ein wichtiger Schritt in eine gute Zukunft"

In der kommenden Saison darf der Karlsruher SC das erste Mal seit 2017 wieder Bundesliga-Luft schnuppern. Mit dem Saisonfinale am Samstag ist die Mannschaft offiziell wieder in Liga zwei angekommen. Wie freuen sich die KSC-Köpfe über den Aufstieg der Blau-Weißen? Maik Franz hat eine besondere Verbindung zum Verein: Er trug zu früheren Erstligazeiten des KSC die Kapitänsbinde. Peter Putzing hat mit ihm gesprochen.