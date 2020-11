vor 1 Stunde Karlsruhe KSC mit magerer Punktebilanz: Herr Eichner, wie geht es raus aus dem Tabellenkeller?

Fußballerisch ist der Karlsruher SC auf einem guten Weg. Das Spiel des Zweitligisten ist attraktiver und offensiver ausgerichtet, seit Christian Eichner Cheftrainer ist. Durch aggressives Pressing und taktische Disziplin wurde in der abgelaufenen Saison auch der Klassenerhalt geschafft. In der aktuellen Spielrunde wird gut gespielt, aber es wurden zu wenig Punkte gewonnen. Die Badener belegen Rang 15, haben nach sieben Spielen sieben Zähler auf dem Konto. ka-news.de hat den Trainer gefragt: Was muss sich jetzt verbessern?