Als Spieler absolvierte Markus Miller - den damals alle "Killer-Miller" riefen - von 2003 bis 2010 exakt 183 Partien für den KSC. Er war die Nummer eins im Tor der Blau-Weißen. Im Sommer 2019 kehrte der 37 Jahre alte Miller als Torwarttrainer in den Wildpark zurück. Auf dieser Position sammelte er zuvor Erfahrungen in der Jugendabteilung des VfL Wolfsburg und als Torwarttrainer der deutschen U15-Nationalmannchaft. Peter Putzing hat mit Markus Miller gesprochen.

Herr Miller, Stammkeeper Benjamin Uphoff hatte zuletzt Schwächen offenbart. Trainer Alois Schwartz sagte, dass Entscheidungen im Torwartbereich nur nach Rücksprache mit dem Torwarttrainer gefällt werden. Sie sind jetzt der Entscheider über die Zukunft von Uphoff als Stammkraft.

Das stimmt so nicht. Der Cheftrainer ist der Chef, er entscheidet! Allerdings macht er das in Absprache mit mir. Ich bin beratend tätig. Ich gebe meine Einschätzung ab - aufgrund meiner Erfahrung als Torwarttrainer und der Trainingseindrücke die ich sammle. All das lasse ich in mein Statement einfließen. Dann wird durchaus lebhaft mit dem kompletten Trainerteam diskutiert. Aber letztendlich entscheidet immer noch der Cheftrainer.

Und wie sieht die Tendenz aus? Uphoff oder Gersbeck – wer hat die Nase vorn?

Das würde zum einen bedeuten, dass wir ein offenes Rennen haben. Zum anderen ist der Zeitpunkt für dieses Thema zu früh.

Wo liegen die Unterschiede bei Marius Gersbeck und Benjamin Uphoff?

Wir haben zwei komplett unterschiedliche Torhüter, mit völlig anderen Abläufen, einer völlig anderen Mentalität. Aber beide haben extrem viel Qualität. Der eine, Benjamin, ist der elegantere, der ruhigere Typ, Marius der wildere, der emotionalere. Aber beide machen es richtig gut.

Haben Sie eine Erklärung für die ungewohnten Schwächen von Uphoff?

Es ist schwierig, ich kenne ihn sehr gut. Diese Schwächen basieren nicht auf einem technischen Defizit, in der täglichen Trainingsarbeit herrscht bei allen Torhütern ein hohes Niveau. Benni ist enorm fleißig und ehrgeizig. Er geht zusätzlich in den Kraftraum, ist in Sachen Vorbereitung und Nachbereitung absolut professionell. Und: Er ist immer enorm fokussiert. Was während des Ligaspiels im Kopf eines Torhüters vorgeht – das weiß man nicht, da kann man nicht reinschauen.

Könnte es sein, dass ihn die unsichere Vertragssituation belastet? Sein Kontrakt läuft Ende der Saison aus. Er soll Anfragen geben, er würde wohl auch gerne bleiben – aber wer weiß, in welcher Liga der KSC kommende Saison antritt. Eine knifflige Situation für Uphoff.

Das Thema Vertragsverlängerung ist immer heikel. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass das immer irgendwie präsent ist. Auch wenn man sagt: Das macht mein Berater - irgendwie ist es im Kopf.

Also wäre eine baldige Entscheidung gut?

Das wäre gut - für den Verein, der planen kann und für Benni, der Klarheit hätte.

Sie sind rund ein halbes Jahr zurück beim KSC. War es die richtige Entscheidung alles in Hannover abzubrechen, alles dort zu verkaufen und zurück ins Badische zu kommen?

Ich hätte all das für keinen anderen Verein gemacht. Es war wie ein "nachhause kommen". Wir fühlten uns vom ersten Tag an wohl, wollen uns hier niederlassen. Wir haben ein Grundstück erworben und werden in Karlsruhe ein Haus bauen. Die ganzen Sachen mit Hausverkauf, mehreren Umzügen, Grundstückkauf, Schulwechsel - wir haben drei Kinder - das war kräftezehrend.

Die Arbeit beim KSC macht viel Spaß, ich würde hier gerne lange etwas Positives mitgestalten. Und das nicht nur in der Profiabteilung! Ich habe mit Julian Kühn, der für das Torwarttraining beim Nachwuchs zuständig ist und einen guten Job macht, einen ganz engen Austausch. Wir haben mit den Torwarttrainern von der U10 bis zu mir Meetings, tauschen uns aus. Ich kann da meine Erfahrungen aus der Jugendabteilung des VfL Wolfsburg und die, die ich als Trainer der Torhüter der U15-Nationalelf machte, weitergeben. Mein mittelfristiges Ziel ist: Einen Torhüter aus der Jugend in den Profibereich zu begleiten, ihn zu entwickeln, daran zu arbeiten, dass er sich bei uns im Profibereich durchsetzt.

Was ist anders als bei den Clubs Hannover 96 oder Wolfsburg für die Sie tätig waren?

Ganz einfach: Der KSC ist meine Heimat! Wolfsburg hat im Nachwuchs die Möglichkeiten, wie sie einem Zweitligisten zur Verfügung stehen. Aber: Das sich Wohlfühlen - das ist in Karlsruhe einfach wunderbar. Umfeld, Lebensqualität: Prima! Für mich ist Karlsruhe eine traumhafte Stadt.

Gibt es Kontakte aus Ihrer aktiven Zeit, die wieder aufleben?

Aber klar! Mit Leuten im Verein, mit Bekannten von früher treffen wir uns hin und wieder treffen. Es passt rundum.

Zurück zu den Torhütern. Wann fällt die Entscheidung, wer in Dresden beim ersten Spiel im Jahr 2020 im Tor steht?

Wir haben im Trainingslager zwei Testspiele, das werden die Keeper wohl fifty-fifty eingesetzt. Danach kommt der Test in Ingolstadt. Rechtzeitig vor der Partie in Dresden wird der Cheftrainer entscheiden.