Der Karlsruher SC hat derzeit viele Themen auf dem Tisch: Neben aktuellen Baufragen zum Stadion, beschäftigt den Verein die Trennung von Vermarkter Lagardére und die geplante Ausgliederung der Profis. Jemand, der bei allen Angelegenheiten ein gewichtiges Wort mitgeredet hat, ist Geschäftsführer Michael Becker. Peter Putzing hat mit dem 34 Jahre alten Badener gesprochen.

Herr Becker, der KSC hat dem Vermarkter Lagardère gekündigt, will sich ab dem 1. April selbst vermarkten...

Wie Sie wissen, befinden wir uns derzeit in einem Rechtsstreit mit Lagardère. Ich bitte deshalb um Ihr Verständnis, dass ich mich in dieser Angelegenheit bis zum Abschluss des Verfahrens nicht äußern möchte.

Schade, das hätte sicher viele KSC Fans interessiert. Aber - wenn Sie nicht wollen oder können, kommen wir zu einem anderen Thema: Die Ausgliederung der Profiabteilung. Was sind für den KSC die Vorteile einer Ausgliederung?

Zunächst muss man festhalten: Diese Ausgliederung ist ein Baustein unseres Zukunftskonzeptes. Es wurde lange und intensiv, und vor allem ergebnisoffen, darüber diskutiert. Für die Ausgliederung sprechen vier Gründe: Zunächst geht es darum, den Rechtsformfehler, den ein Verein beinhaltet, zu beseitigen.

Ein "e.V." ist gemeinnützig und ein Profiverein hat mit Gemeinnützigkeit nichts zu tun, wird eigentlich in dieser Form nur geduldet. Es gibt daher immer wieder Anträge, wie kürzlich in Mainz, auf Löschung des Profivereins aus dem Vereinsregister.

Auch aus steuerlichen Gründen ist der "e.V." problematisch. Dann: Durch die Umstrukturierung schützen wir den Gesamtverein vor Insolvenz. Die Abteilungen - wie Boxen oder Leichtathletik - haften nicht mehr mit.

Dazu: Professionalisierung der Organisationsstruktur. Da geht es auch um Haftung der Vereinsvorstände, denn die haften privat - das ist danach nicht mehr der Fall. Beim "e.V." haftet der Vorstand komplett - bei einer Kapitalgesellschaft haftet man für die Einlage - eventuell 25.000 Euro. Der vierte Punkt: Man kann Kapitalgeber aufnehmen...

Es gibt vorab eine neue Vermögensbewertung des Vereins. Wie hoch wird die beim KSC?

Das lässt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch genau nicht beziffern. In der 2. Bundesliga kann man sagen, dass sich die Bewertung der Clubs zwischen hundert und 150 Millionen Unternehmenswert bewegt. Für diese Feststellung haben wir eine Wirtschafts-Prüfungsgesellschaft beauftragt. Es ist aber auch klar, dass diese Bewertung in Liga drei geringer ausfällt als in der 2. Bundesliga.

Welches Konstrukt kommt beim KSC zum Tragen?

Eine GmbH und Co. Kg auf Aktien.

Und jetzt, bitte in drei, vier Sätzen: Warum?

Da brauche ich mehr Sätze. Es gibt im deutschen Fußball neben dem "e.V." nur drei zugelassene Rechtsformen. Eine GmbH, die AG und eine GmbH und Co. KGaA. Die GmbH nimmt man, wenn man einen Großinvestor hat - sprich die Werksclubs. Die AG, wenn man mehrere große Partner hat. Zum Beispiel wie Bayern München. Das ist bei uns nicht der Fall.

Wir wollen Mitglieder, Fans, kleine und große Unternehmen. Wir wollen uns breit positionieren, mit unserem Modell alles abdecken. Und: Bei uns bleibt die "50Plus1-Regel" gewahrt. Der Verein, sprich der Beirat, hat immer das Sagen. Daher: GmbH und Co. KGaA.

Zum Beirat später. Zunächst: Wer wird Chef? Sie? Präsident Ingo Wellenreuther?

Das operative Geschäft führen - meist - zwei Geschäftsführer. Einer ist für die Administration, den kaufmännischen Teil, der andere für den sportlichen Part zuständig. Darüber gibt es einen Beirat. Der bestimmt, der bestellt die Geschäftsführer und beruft sie auch ab. Er legt das Budget fest, mit dem die Geschäftsführer zu arbeiten haben.

...und wer sitzt in diesem Beirat?

Es sind fünf bis neun Leute. Fünf vom Verein. Das Präsidium, plus Verwaltungsratsvorsitzender und dessen Stellvertreter. Die restlichen vier Plätze sind für mögliche Investoren, die mehr als 25 Prozent der Aktien halten, reserviert. Aber: Der Verein hat in diesem Konstrukt immer die Mehrheit und damit das Sagen.

Das heißt: Anders als bei anderen Clubs, die schon ausgegliedert haben, haben beim KSC auch zukünftig die Vereinsbosse das Heft des Handelns in der Hand?

Absolut richtig. Der Einfluss des "e.V." wird gewahrt. Eigentlich hat der Verein so sogar mehr Einflussmöglichkeiten als zuvor.

Wer ist nun "hauptamtlich", wer macht das im "Nebenjob", oder Ehrenamt?

Die Geschäftsführung wird hauptamtlich. Es ändert sich vor allem: Aktuell ist, ausgenommen bei Geschäften der laufenden Verwaltung, nur das Präsidium vertretungsberechtigt, es muss jeden Vertrag unterschreiben. Danach dürfen das die Geschäftsführer im vorgegebenen Budgetrahmen.

Und was sind die Nachteile der Ausgliederung?

Ich sehe keine.

KSC Vize-Präsident Pilarsky hat den Club durch "Besserungsscheine" am Leben erhalten - in Millionenhöhe. Könnte das jetzt nicht zu einem "Hemmschuh" werden, einen möglichen Investor abschrecken, denn kommt man in die Gewinnzone, dann kassiert - völlig zurecht - Pilarsky zuerst.

Im Fußballbereich profitiert ein Investor in den meisten Fällen weniger von einer Dividende aufgrund eines Unternehmensgewinns, als mehr von einer Wertsteigerung der erworbenen Aktien.

Kann man diese Besserungsscheine in Aktien umwandeln?

Prinzipiell ist das möglich, das muss man sich aber nach der Ausgliederung genauer anschauen.

Die Ausgliederung soll rückwirkend zum 31. Dezember 2018 vorgenommen werden. Warum?

Aus steuerlichen Gründen. Man darf das acht Monate rückwirkend machen, daher müssen wir bis zum 31. August alle Unterlagen eingereicht haben.

Wann wird alles juristisch in trockenen Tüchern sein?

Am 29. Juni entscheiden die Mitglieder. Die Hürde ist hoch. Es bedarf einer Drei-Viertel-Mehrheit. Ich glaube, das ist machbar. Da es noch einige Fragen zu beantworten gibt, machen wir unter anderem eine Regio-Tour, beantworten da die Fragen unserer Mitglieder. Uns ist es sehr wichtig, dass die komplette KSC-Familie über das Vorhaben umfangreich informiert wird.