Karlsruhe vor 31 Minuten

Fazit zur KSC-Saison: Laut Trainer Eichner "stabile Saison gespielt"

Die Spielzeit 2022/23 ist beendet und der Karlsruher SC blickt auf eine "sehr stabile Saison" zurück, so die Worte von Cheftrainer Christian Eichner. Bevor sich der Coach in den Urlaub verabschiedete trat er bei Peter Putzing zum Saisonabschluss-Interview an.