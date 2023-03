Karlsruhe vor 31 Minuten

Erst HSV, dann Heidenheim? Wie KSC-Trainer Eichner den nächsten Gegner "austricksen" will

Der Karlsruher SC schwimmt auf einer Erfolgswelle, gegen den HSV gelang der fünfte Sieg in Serie. Der Aufstiegsaspirant wurde mit 4:2 abgefertigt. Damit gelang in dieser Saison der erste Sieg gegen ein Topteam der Liga. Jetzt geht es in Heidenheim erneut gegen eine Elf, die den Aufstieg in Liga eins im Visier hat. Über die Erfolgswelle, die Erwartungen in Heidenheim, die Neuzugänge sprach Peter Putzing mit KSC Cheftrainer Christian Eichner.