vor 57 Minuten Ingo Rothermund Karlsruhe "Wollen noch so viele Siege wie möglich vor dem Winter holen": Marc Lorenz voller Kampfesgeist für das kommende KSC-Spiel

Der Karlsruher SC tritt am Freitag beim Tabellenführer Arminia Bielefeld an. Nach dem Erfolg gegen Regensburg wollen die Blau-Weißen an die gute Leistung anknüpfen. Rund 500 Fans begleiten die Badener auf die Alm.