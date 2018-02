Elf tolle Tore erzielte Fabian Schleusener für den Karlsruher SC. Damit schoss er die Badener wieder in Richtung Aufstiegsränge. Mit dem vom SC Freiburg ausgeliehenen Angreifer sprach Peter Putzing.

Herr Schleusener, zunächst Gratulation zum Siegtreffer in Halle. Dann: Wenn man Ihre Trefferquote hinsichtlich der restlichen Saisonspiele hochrechnet, dann könnten es am Ende so 20 "Schleuse-Treffer" werden.

Schleusener (lacht): Wenn die Rechnung stimmt, dann würde ich das sofort unterschreiben. Um Tore zu machen, da spielen viele Faktoren eine Rolle. Wichtiger ist es, dass ich für den Erfolg arbeite.

Welche Faktoren spielen denn eine Rolle?

Der Gegner, die Tagesform von mir, auch die meiner Mitspieler. Ich bin kein Alleinunterhalter. Fußball ist Mannschaftssport – da gibt es eben einige Faktoren. Ich freue mich, dass es so gut läuft, dass ich meinen Beitrag zu unserem Erfolge leisten kann…

Sieben Punkte in der englischen Woche geholt. Das war richtig erfolgreich.

Das hätte ich vorher unterschrieben, wir sind da gut rausgekommen.

Die KSC Fans jubeln über Ihre Treffer – aber es ist auch etwas Bitterkeit bei jedem Tor, das sie erzielen. Denn: Die Fans wissen, mit jedem Tor das Sie von Ihnen wird es unwahrscheinlich, dass Sie die kommende Saison noch beim KSC spielen. Verstehen Sie den Zwiespalt der Fans?

Ich versuche mich beim KSC voll einzubringen. Wenn das mit Toren geht, dann freut mich das einfach wahnsinnig. Ich gebe für den KSC alles, ich haue mich voll rein. Ich weiß, was das alles für die tollen Fans bedeutet. Ich bin gerne hier und froh, dass ich hier spielen darf. Wenn Sie mit Ihrer Frage darauf abzielen, ob ich nächste Saison noch da bin, kann ich nur sagen: Das kann keiner momentan beantworten. Ich gebe alles, lasse alles auf mich zukommen und bin froh, nach der Verletzung fit zu sein.

Gibt es Kontakte vom KSC zu Ihnen oder ihren Beratern? Oder haben sich der KSC und Freiburg unterhalten?

Es ist so, dass ich zu meinem Berater gesagt habe: Was zwischen den Vereinen untereinander und mit euch gesprochen wird, das interessiert mich im Moment nicht. Ich konzentriere mich auf den Fußball, auf den KSC, will noch so viele Spiele wie möglich gewinnen. Ich möchte mich nicht zu früh mit etwas beschäftigen. Ich kenne auch die Kehrseite der Medaille…

… was wäre die Kehrseite? Wenn Sie jetzt sagen würden, Sie gehen zum SC Freiburg und der steigt ab?

Nein, die Kehrseite der Medaille – das wäre eine schwere Verletzung, wie es mein Kreuzbandriss war. Daher: Nur auf den Fußball konzentrieren. Vertraglich hat der SC Freiburg das letzte Wort, ich bin bis zum Sommer ausgeliehen. Alles Weitere wird sich zeigen.

Vor der Partie in Chemnitz war der KSC in akuter Abstiegsgefahr. Jetzt ist der Aufstieg wieder möglich.

Wir standen ganz hinten, dann haben wir dort remis gespielt, seither ging´s bergauf.

Warum ging es seither stetig bergauf? Auch bei Ihnen?

Wir haben uns gefangen, stehen hinten sicher und machen vorne die Chancen rein… Bei mir: Weil wir gut harmonieren, weil ich gute Vorlagen bekomme – wie zuletzt von Matze Bader in Halle.

Der KSC hat eine Superserie, besteht da die Gefahr, dass man den FC Chemnitz nicht ganz ernst nimmt?

Die Gefahr besteht bei uns nicht. Wir bereiten uns konzentriert wie immer vor, wir sind in einem Prozess der Entwicklung, daher werden wir nie jemanden unterschätzen. Wir wissen: Chemnitz ist sehr kampfstark. In der 3. Liga muss man jedes Spiel mit Vollgas angehen, sonst wird das nichts.

Aber: Alles andere als ein Dreier gegen Chemnitz wäre eine Enttäuschung.

Wir wollen jedes Spiel gewinnen, wollen unsere Serie ausbauen.