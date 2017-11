Rechtsverteidiger Matthias Bader: KSC will das Nachwuchs-Talent halten

Weil er in der 2. Bundesliga 17 Einsätze vorweisen kann und weil er in Liga drei zum Stammpersonal des Karlsruher SC gehört, vergisst man oft: Matthias Bader ist gerade einmal 20 Jahre alt. Der gebürtige Pforzheimer hat sich seinen Platz als Rechtsverteidiger im Wildpark erarbeitet und gehört zum Kader der deutschen U 20 Nationalelf. Mit Bader sprach Peter Putzing.

Herr Bader, Ihr Trainer Alois Schwartz und Teamkollege Fabian Schleusener schauen nicht auf die Tabelle. Schauen Sie drauf?

Wenn die beiden sagen, sie machen es nicht – dann mache ich das auch nicht. Im Ernst: Im Moment ist nur wichtig, dass wir in einen Lauf kommen. Die gute Defensive noch mehr stabilisieren und vorne noch effektiver werden. Es muss einfach noch mehr Sicherheit in unser Spiel einkehren. Wir denken von Spiel zu Spiel und fahren gut damit.

Sie haben sich in der Defensivarbeit verbessert. Hat Sie Trainer Schwartz dahingebracht?

Das kann sehr gut so sein. Aber da spielt unsere komplette Defensivarbeit als Team eine Rolle. Wir verschieben besser und wenn wir in Kontersituation durch den Gegner kommen, dann arbeiten die offensiven Leute prima nach hinten, kommen schneller zurück. Das macht es für uns Verteidiger einfacher. Dann ist alles enger, dann ist man schneller am Gegenspieler.

Hilft es Ihnen, dass jetzt Burak Camoglu vor Ihnen offensiv spielt und er eigentlich auch ein Verteidiger ist?

Grundsätzlich ist mir das "egal". Aber: Es funktioniert mit Burak sehr gut. Auch, weil er auch den defensiven Gedanken im Kopf hat. Burak schiebt oft gut zu, was mir hilft – das Zusammenspiel ist gut.

Wie lautet Ihr bisheriges Saisonfazit? Für das Team und für Sie?

Wir sind schwer in die Saison reingekommen. Die dritte Liga ist komplett anders als die Zweite Bundesliga. Es wird mehr gekämpft, weniger Fußball gespielt. Man muss jeden dieser Zweikämpfe annehmen. Nach dem ganz ordentlichen ersten Spiel sind wir in ein Loch gefallen. Jetzt haben wir dieses Tal durchschritten. Wichtig war, dass wir jetzt kontinuierlich punkten. Anfangs war auch unter Alois Schwartz nicht alles berauschend gut und schön - aber wir haben gepunktet. Wir haben uns unter ihm Schritt für Schritt verbessert und wurden erfolgreicher.

Zuletzt war der KSC in den Heimspielen eine Macht. Gegen Zwickau wird Sieg Nummer fünf in Serie angestrebt, oder?

Klar wollen wir gewinnen. Wir haben eine brutal gute Heimserie – aber es wird gegen Zwickau schwer. Wir werden keinen Gegner auf die leichte Schulter nehmen. Wir wissen: Erfurt oder Lotte waren ähnliche Gegner, das war sehr schwer, da haben wir knapp gewonnen. Gegen Zwickau läuft’s nur mit viel Einsatz nur, das gelingt mit dem Dreier nur mit voller Konzentration. Wir haben etwas Rückenwind, den dürfen wir nicht verlieren – also: Volldampf!

Glauben Sie noch an den Aufstieg?

Wie gesagt: Nicht auf die Tabelle schauen, von Spiel zu Spiel schauen.

Ihr Teamkollege Florent Muslija hat seinen Vertrag, der bis 2019 gelaufen wäre, vorzeitig verlängert. Ihr Vertrag läuft am Ende der Saison aus. Wie ist der Stand der Dinge?

Ich möchte meinen Vertrag erfüllen – dann sehen wir weiter.

Hat der KSC schon ein Angebot gemacht?

Ja, der KSC ist auf mich und meinen Berater zugekommen. Da schauen wir jetzt mal…

Gibt es Anfragen oder gar Angebote anderer Clubs? Braunschweig hatte mal Interesse.

Darüber denke ich nicht nach. Ich habe meinem Berater gesagt, ich will nichts wissen, denn das würde mich nur ablenken. Ich glaube letzte Saison, als die Situation ähnlich war, hat mich das abgelenkt. Das will ich nicht nochmals erleben. Ich konzentriere mich voll auf das Aktuelle, auf den KSC.