Rechtsverteidiger Matthias Bader: "Ich will zum Erfolg des KSC beitragen!"

Matthias Bader war bisher als Rechtsverteidiger des KSC gesetzt. Doch nachdem er gegen Unterhaching wegen einer Gelbsperre zuschauen musste, ist seine Nominierung am Samstag gegen Bremen II plötzlich nicht mehr unumstritten. Denn: Ersatzmann Marco Thiede lieferte bei seinem Startelfdebüt gegen die Bayern eine gute Leistung ab. Mit dem 20 Jahre alten Bader, dessen Vertrag beim KSC Ende Juni 2018 ausläuft, sprach Peter Putzing.

Herr Bader, Sie waren gegen Unterhaching gelbgesperrt. Für Sie kam Marco Thiede zum Startelfeinsatz. Wie beurteilen Sie die Leistung von Thiede als Rechtsverteidiger?

Marco hat gut, richtig souverän gespielt. Er hat viele Zweikämpfe gewonnen und viel gearbeitet. Er stand gut, das war sehr solide.

Wären Sie Trainer: Wen würden Sie als Rechtsverteidiger gegen Bremen II nominieren?

Über so etwas denke ich nicht nach. Ich handle immer nach der Devise, dass ich alles selbst in der Hand habe, dass ich durch gute Trainingsleistungen alles selbst beeinflussen kann. Und die Aufstellung macht am Ende der Trainer.

Sollte sich Trainer Alois Schwartz gegen Sie und für Thiede entscheiden, wären Sie enttäuscht?

Natürlich will ich immer spielen. Aber Marco hat immer gut trainiert, hat sich vieles erarbeitet. Zudem ist er mein Freund und ich würde es ihm gönnen – auch wenn ich natürlich dabei sein will. Am Ende geht es für uns beide darum, dass wir als Mannschaft Erfolg haben und wir unseren Teil dazu beitragen.

Kann es sein, dass Sie am Samstag letztmals dem KSC Kader angehören?

Nein, wieso?

Anders gefragt: Ist ein Abgang in der Wintertransferperiode noch möglich?

Nein, das ist eigentlich ausgeschlossen.

Der KSC hat sich an den Relegationsrang rangekämpft. Schafft es das Team noch, den zu erreichen?

Es war gut für uns, nicht so weit nach vorne zu denken, es war gut, dass wir uns immer auf die kommende Partie konzentrierten. Das werden wir auch weiterhin. Aber: ich glaube fest daran, dass noch was drin ist.