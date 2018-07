vor 1 Stunde Karlsruhe Manuel Stiefler - der Neue beim KSC: "Ich will wieder jedes Wochenende spielen"

Er ist einer der Lieblingsspieler von Trainer Alois Schwartz: Manuel Stiefler. Schon kurz nach dem Amtsantritt im Wildpark bemühte sich dieser, den Allrounder vom SV Sandhausen zu locken. Damals vergeblich - jetzt konnte der Karlsruher SC Vollzug vermelden. Stiefler stand sofort bei jedem Testspiel in der Startelf, brachte die Badener mit seinem Treffer bei der 1:2-Niederlage in Ingolstadt in Führung. Ein Interview von Peter Putzing.