vor 2 Stunden Karlsruhe Nach dem Trainingslager ist vor dem Saisonauftakt: Sind Sie und Ihre Jungs bereit, Herr Eichner?

Nach dem anstrengenden Trainingslager in Österreich gönnt KSC-Coach Christian Eichner seinen Spielern eine kurze Pause. Am Samstag steht dann den KSC Profis die Generalprobe gegen den Drittligisten Saarbrücken bevor. Für die Akteure, die letzte Chance sich unter Wettkampfbedingungen zu präsentieren und für einen Platz in der Anfangsformation des KSC beim Ligaauftakt in Rostock zu empfehlen.