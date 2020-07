vor 20 Stunden Peter Putzing Karlsruhe KSC-Vize-Kandidat Martin Müller: "In der Vergangenheit zu wühlen - das haben andere in Perfektion beherrscht. Nicht mein Ding"

Martin Müller scheiterte bei der Wahl zum KSC-Präsidenten knapp an Ingo Wellenreuther und trat dann ins "Bündnis KSC" ein, das Wellenreuther zum Rücktritt zwang - auch mit den Millionen Euro, die Müller in KSC-Aktien investierte. Jetzt will der Unternehmer KSC-Vize-Präsident werden. Im Interview erklärt er, warum er sich damit "begnügt" und was er von der bisherigen Vereinsspitze hält.