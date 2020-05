vor 4 Stunden Peter Putzing Karlsruhe KSC-Trainer Eichner im Interview: "Können mit ordentlichem Selbstvertrauen nach Hannover fahren"

Das Minimalziel ist erreicht: Durch das torlose Remis gegen den VfL Bochum schaffte es der KSC den direkten Abstiegsrang zu verlassen und belegt nun den Relegationsrang. Darauf ausruhen will sich Cheftrainer Christian Eichner aber nicht. Er hat konkrete Pläne, wie er in Hannover am Mittwoch gegen die Roten (Anpfiff 18.30 Uhr) auftreten will.