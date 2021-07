Im Moment bereitet sich Philipp Hofmann mit dem Karlsruher SC im Trainingslager in Österreich auf die kommende Saison vor. Doch ob der Torjäger auch wirklich für den KSC auflaufen wird - ist nicht sicher. Sein Vertrag beim Wildparkclub endet 2022. Daher ist es die wohl letzte Chance, dass die Badener für den Torjäger eine ordentliche Ablöse kassieren. Rund 1,5 Millionen Euro sollen es sein. Hofmann, der für den KSC in 63 Einsätzen 30 Zweitligatore erzielte und 13 vorbereitete und daher die "Lebensversicherung" für die Badenern ist, lässt sich mit der endgültigen Entscheidung Zeit. Wie lange – das verrät er im Gespräch mit Peter Putzing.

Herr Hofmann, wie ist der Stand der Dinge in Sachen Saison 2021 / 2022? Ist klar wo Philipp Hofmann spielen wird?

Aktuell - beim KSC.

Gibt es konkrete Anfragen?

Zum Hamburger SV habe ich schon gesagt, dass ich da kein Interesse habe. Sonst gibt es bis jetzt noch nichts, aber es ist auch insgesamt noch ruhig auf dem Transfermarkt.

Sie sagten: Wenn ich wechsle, dann nur in die erste Liga. Bleibt es dabei?

Stimmt, dabei bleibt es auch. Innerhalb der Liga macht es für mich keinen Sinn zu wechseln. Ich fühle mich hier sauwohl, und wir haben eine geile Truppe. Allerdings habe ich auch gesagt, dass ich unbedingt einmal erste Bundesliga spielen will.

Wäre auch ein Wechsel ins Ausland, dort in eine erste Liga, möglich?

Schon, aber die Bundesliga ist die Nummer eins. Aber - das müsste man bei einem konkreten Angebot bewerten und abwägen

Kann man die Chancen auf einen Verbleib im Wildpark prozentual beschreiben?

Hofmann: Schwierig, das Transferfenster ist bis Ende August auf und es kann noch immer eine lukrative Anfrage kommen. Eines ist klar: Ich bereite mich intensiv und konzentriert vor, so als wäre es sicher, dass ich beim KSC bleibe. Die Jungs hier würden es verstehen, wenn eine große Chance käme und ich die dann wahrnehmen würde.

Haben Sie sich eine Deadline gesetzt, bis wann Sie Klarheit über Ihre Zukunft haben wollen?

Nein, für mich gibt es keine Deadline, die ist durch das Ende der Transferperiode gesetzt.

Ihnen liegt ein KSC Angebot vor. Können Sie dazu etwas sagen?

Es gibt diese Offerte, mir wurde etwas angeboten, da gehe ich nochmals genau drüber. Aber ich warte alles ab, befasse mich erst dann richtig damit, wenn die Zukunft geklärt ist - vielleicht auch die in Richtung, dass ich im Wildpark bleibe.

Der KSC konnte Fabian Schleusener verpflichten. Wie schätzen Sie diesen Neuzugang ein?

Eine sehr gute Verpflichtung, er ist ein anderer Stürmertyp wie ich, er geht tief, ist nicht der klassische Stoßstürmer, der die Bälle hält oder weiterleitet. Er ist vielseitig einsetzbar. Ich glaube mit "Schleuse" kann ich gut zusammenspielen. So einen brauchten wir. Er ist auch ein richtig netter Kerl, der übrigens mein Nachbar wird.

Für Trainer Eichner ist das Ziel für die kommende Spielrunde "eine ruhige, sorgenfreie Saison" zu spielen. Reicht das Philipp Hofmann oder will der mehr - den Aufstieg?

(lacht) Gute Frage! Die letzte Saison war grandios, das zu toppen wird schwer. Natürlich will jeder mehr, natürlich würde ich gerne mit dem KSC aufsteigen, aber: man muss schauen wo man herkommt, muss immer auf dem Boden bleiben. Ich gebe dem Trainer recht, eine ruhige Saison wäre prima. Zudem kann man Ziele während der Saison anpassen. Aber in die Saison gehen wir mit dem Ziel, den Klassenerhalt früh wieder klar zu machen. Wir müssen bodenständig bleiben.

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe KSC setzt bei neuem Heimtrikot auf traditionelles Design und Fächeroptik: "Sind eng mit der Stadt verbunden"

Gibt es für Sie ein persönliches Saisonziel? Zum Beispiel bei der Anzahl der Tore?

Ich will die gute Saison bestätigen und am besten wieder, wie in den beiden letzten Jahren, zweistellig treffen und mit dieser geilen Truppe Erfolge feiern. Wir wollen wieder die Großen ärgern. Wenn wir wieder die Basics umsetzen, den tollen Teamgeist haben, dann wird es wieder eine sorgenfreie Saison, dann sind wir wieder auf einem guten Weg.