vor 3 Stunden Karlsruhe KSC-Shooting Star Tim Breithaupt über seinen kometenhaften Aufstieg: "Es ist nicht leicht, das zu realisieren"

14 Einsätze in Liga zwei, davon zwölf in der Startelf. Insgesamt 1009 Minuten stand Tim Breithaupt in der 2. Bundesliga auf dem Spielfeld. Dazu durfte der erst 19 Jahre alte Mittelfeldspieler in zwei DFB Pokalspielen ran. Das ist die beeindruckende Saisonbilanz des KSC-Eigengewächses. Breithaupts Leistungen schlagen sich in seinem Marktwert nieder, der für Profis regelmäßig von "transfermarkt.de" ermittelt und veröffentlicht wird. Innerhalb von wenigen Wochen schoss die Bewertung Breithaupts - den so etwas so gut wie nicht interessiert - von 150 000 Euro auf 1,5 Millionen Euro in die Höhe. Überall heißt es: "Breithaupt - Shooting-Star." Mit Breithaupt, der inzwischen auch in der deutschen U20-Nationalelf zum Einsatz kam, sprach Peter Putzing.