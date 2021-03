Nach vier freien Tagen während der Länderspielpause, startete der Karlsruher SC anfang dieser Woche mit der Vorbereitung für das anstehende Heimspiel gegen den VfL Osnabrück. Mit der Partie gegen die Niedersachen startet auch der Schlusssprint der aktuellen Saison. Peter Putzing unterhielt sich mit KSC-Cheftrainer Christian Eichner über die Pause, die Heimschwäche und den kommenden Gegner. Hier gibt es den ersten Teil des Interviews.

Herr Eichner, zuletzt gab es vier Tage frei. War Mallorca schon gebucht?

Natürlich nicht. Nicht nur aufgrund der aktuellen Situation steht das nicht zur Debatte. Jeder bei uns ist froh, dass er ein paar Tage zuhause etwas runterfahren kann.

Gab es Vorgaben an die Spieler? Einige belgische Clubs verbieten ihren Profis in dieser Zeit ins Ausland zu reisen.

Die Spieler sind bereits die gesamte Pandemiezeit mit genauen Vorgaben konfrontiert und halten sich an das, was wir Ihnen schon die ganze Saison mitgeben. Da gibt es keine Probleme, denn alle haben eine hohe Eigenverantwortung und werden dieser auch gerecht.

Nach der Länderspielpause steht wieder ein Heimspiel an. Die Freude hält sich, nach den zuletzt im Wildpark erreichten Ergebnissen, wohl in Grenzen...

Wir spielen nach wie vor generell lieber im Wildpark. Und das hat nicht nur damit zu tun, dass uns bei einem Heimspiel mehrstündige Busfahrten erspart bleiben.

Gegner Osnabrück hat elf Spiele in Folge nicht gewonnen, da kann sich der KSC nur blamieren, Lorbeeren werden da nicht verteilt.

Das wäre die klassische Beurteilung, mit der man viele Klischees bedient. Aber: Wir sind in einer, mit Blick auf die Ausgangslage, für uns total entspannten Situation. Daher freuen wir uns auf die Partie, wissen aber auch sehr genau, was uns erwartet.

Wo liegen die Gründe für die unterschiedlich erfolgreichen Auftritte im Wildpark und auswärts?

Zum einen im Untergrund. Der schlechte Zustand des Rasens führt unter anderem auch dazu, dass unsere Gegner vermehrt ihre Spielweise anpassen, defensiver agieren. Dennoch müssen wir klarer und zielstrebiger agieren, gerade wenn es ins letzte Drittel geht. Klar ist auch: Die Voraussetzungen gegen Osnabrück sind die gleichen wie in den letzten Heimspielen.

Ihre Einschätzung des VfL Osnabrück?

Der VfL "begleitet" uns seit ein paar Jahren - gemeinsamer Aufstieg, gemeinsamer Klassenerhalt. Eine kampfstarke Mannschaft, mit interessanten Einzelspielern, die ein überragendes erstes Saisondrittel ablieferte. Zuletzt gegen St. Pauli waren sie gleichwertig. Wenn man in der Tabelle hinten steht, dann bekommt man so einen umstrittenen Elfmeter gegen sich. Zuvor in Nürnberg haben sie es auch ordentlich gemacht.

Liegt in der Vorbereitung gegen den VfL der Fokus im Training darauf, sich im vorderen Drittel zu verbessern?

Unter anderem - aber auch der Weg dorthin ist mitentscheidend. Es geht darum: Den Ball haben zu wollen und in der Folge ein gutes Passspiel zu haben. Das gut hinzubekommen, ist wichtig für uns – aber selbst für die guten Fußballer in unserer Mannschaft auf unserem Platz nicht einfach.

Wollen Sie in die psychologische Trickkiste greifen? Die Kabine wechseln? Mit dem Auswärtstrikot antreten?

Ich glaube es fehlen uns in letzter Konsequenz bei solchen Spielständen auch unsere Fans, die mit ihrer Unterstützung für uns in der Lage sind, ein Spiel noch in die richtige Richtung kippen zu lassen. Aber was das betrifft sind uns allen die Hände gebunden