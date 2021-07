vor 6 Stunden Karlsruhe Der verlorene Sohn des KSC: "Dass ich wieder da bin, hat viel mit Christian Eichner zu tun", sagt Fabian Schleusener

Fabian Schleusener hat beim KSC, für den er schon einmal äußerst erfolgreich stürmte, ein großes Ziel: Der Stürmer, der aus Nürnberg in den Wildpark zurückkehrte, will zu alter Torgefährlichkeit zurückkehren. Bei den Franken war die verloren gegangen: Zwei Tore in 49 Spielen. Zum Vergleich beim KSC: 44 Einsätze - 21 Treffer. Da will der beidfüßig starke, vielseitig einsetzbare und abgezockte Schleusener wieder hin.