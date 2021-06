vor 7 Stunden Karlsruhe "Berliner Schnauze" - KSC-Neuzugang Leon Jensen im Interview: "Bin nicht gekommen, um auf der Bank zu sitzen"

Der 24-jährige Mittelfeldspieler Leon Jensen wechselte vom Drittligisten FSV Zwickau in den Wildpark. Der kesse Berliner will im beschaulichen Baden den nächsten Entwicklungsschritt machen. In Liga drei gelangen ihm bei 109 Einsätzen zwölf Treffer, sechs Tore bereitete er vor. KSC-Trainer Christian Eichner ist von Jensen angetan: "Er ist ein variabler Spieler, der eine positive Frechheit hat, der sich im Zweikampf durchsetzen will, und: Der mit der Kugel umgehen kann." Mit dem neuen Mittelfeldspieler spricht Peter Putzing.