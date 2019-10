vor 12 Stunden Melissa Betsch Karlsruhe Wird Martin Müller neuer KSC-Präsident? Das sagt Ingo Wellenreuther zu seinem Gegenkandidaten (mit Video)

Neun Jahre lang stand er an der Spitze des KSC, zwei Mal wurde er wiedergewählt - konkurrenzlos. Bei der Wahl bei der Mitgliederversammlung am 12. Oktober will Vereinspräsident Ingo Wellenreuther seine Amtszeit nun um weitere drei Jahre verlängern. Dabei könnte ihm aber ein Strich durch die Rechnung gemacht werden, denn: Mit Martin Müller, KSC-Verwaltungsrat und Unternehmer, muss er sich erstmals einem Gegenkandidaten stellen. Was der (noch) KSC-Präsident von dem unerwarteten Gegenwind hält - ka-news.de hat ihm im Video-Interview gefragt.