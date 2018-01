19.01.2018 10:55 Karlsruhe Trend fortsetzen: KSC-Coach Schwartz geht optimistisch in Rückrunde

Die Vorbereitung auf die Rückrunde verlief gut. Trainer Alois Schwartz hat in den Trainingseinheiten den Fokus darauf gelegt, dass sich der KSC in der Offensive verbessert. Schlicht und einfach mehr Treffer erzielt. In den Testspielen in Spanien gelang das. Jetzt hofft Schwartz, dass seine Mannschaft auch im ersten Pflichtspiel des Jahres am Samstag gegen Unterhaching nachlegt und Tore erzielt. Mit Schwartz sprach Peter Putzing.