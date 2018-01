Er ist ein Urgestein des Karlsruher SC: Seit über sechs Jahren steht Dirk "Orle" Orlishausen beim Wildparkclub unter Vertrag. Der 35 Jahre alte Torhüter war während dieser Zeit fast durchweg KSC-Kapitän, erlebte Höhen und Tiefen. Über all das und mehr sprach Peter Putzing mit "Orle".

Herr Orlishausen, von der Nummer eins zum Bankdrücker abgerutscht. Haben Sie das verkraftet?

Absolut - und das aus verschiedenen Gründen. Ich bin nicht engstirnig und sehe auch, was mein Konkurrent gemacht hat. Zudem: Ich habe im Sommer alles analysiert, habe dann mit dem damaligen Trainer Marc Meister und Torwart-Trainer Kai Rabe das Gespräch gesucht.

Ich habe gemerkt, dass mir die Saison mit dem Abstieg sehr nachging. Ich habe meine berufliche Zukunft in der vergangenen Sommerpause vorbereitet, habe Trainerlehrgänge absolviert. Das alles hat wohl am Ende dazu beigetragen, dass ich in der Vorbereitung nicht frei war. Ich war "überarbeitet", war leer - konnte nicht ausreichend abschalten und regenerieren.

Das heißt: Es war insgesamt eine Entscheidung, die Sie mitgefällt haben und die Sie daher als gerecht empfinden?

Ja, ich habe Benni (Anm. der Red.: Gemeint ist Benjamin Uphoff) und den Trainern gesagt, dass seine Nominierung verdient war. Es ist nun mal so, und damit komme ich klar. Benni hat trotz der anfänglichen Schwierigkeiten, die die Mannschaft insgesamt hatte, einen sehr guten Job gemacht. Wenn man bedenkt: Ein neuer Club, eine neue Mannschaft, der Erwartungsdruck - das war nicht leicht für ihn.

Ihr Verhältnis zum Konkurrenten ist prima. Als Uphoff in Paderborn einen Elfmeter hielt, waren Sie der erste Gratulant.

Wir sind ein Team, so etwas ist für mich normal. Ich habe ihm vor der Saison zur Nummer eins gratuliert. Aber ich habe ihm auch gesagt, dass ich wieder fit bin, dass er sich nicht ausruhen darf. Wenn er nachlässig wird, dann fresse ich ihn. Ich bin wieder bei alter Stärke, auf mich ist Verlass, das habe ich im Pokal gezeigt. Wir haben Spaß im Training.

Sie gehen mit der nicht leichten Situation gelassen um. Liegt das auch daran, dass Sie eine Krebserkrankung überwunden haben?

Ich bin insgesamt ein geerdeter, bodenständiger Typ, aber ich schließe das nicht aus. Natürlich verändert sich durch solch eine Krankheit der Blickwinkel auf einiges, verändert die Wertigkeit vieler Dinge. Und ich weiß, wie alt ich bin - und dass das der Verein das in seinen Planungen berücksichtigen muss.

Wenn Uphoff ein Schwäche zeigt, denken Sie dann: Gut - meine Chance auf einen Startelfeinsatz wachsen?

Nie - so ein Denken gab es bei mir nie und wird es nie geben. Ich versuche ihm Hilfestellung zu geben, etwas den Druck zu nehmen, den er sich selbst auferlegt.

Sie werden wohl zu Beginn der Rückrunde wieder auf der Bank sitzen. Wie motiviert man sich in solch einer Situation?

Ich bin froh, bei der Mannschaft sein zu dürfen, dass ich generell mein Hobby zum Beruf machen durfte. Dazu kommt die Motivation, unser gestecktes Ziel vielleicht doch noch zu erreichen. Die letzten Wochen haben gezeigt, dass wir es noch packen können. Wir wollen die Hypothek vom Saisonstart, die wir uns selbst auferlegt haben, abbauen. Mehr Motivation brauche ich nicht.

Ihr Vertrag läuft Ende der Saison aus. Denken Sie über die Zeit danach nach?

Ich habe mit unserem Trainer und auch unserem Torwart-Trainer gesprochen. Die ersten Signale waren positiv. Wir haben verabredet, dass wir uns im Januar mit Sportdirektor Oliver Kreuzer zusammensetzen, die Lage beurteilen, schauen was machbar ist und was nicht.

Sie wären bereit, weiter zu machen?

Gerne. Ich habe Spaß, bin wieder absolut fit. Es gibt für mich keinen Grund, nicht beim KSC weiter zu machen.

Und wenn es nicht klappt, wenn kein Angebot kommt?

Darauf bereite ich mich auch vor. Ich erwerbe meine C-Trainer-Lizenz, um den Torwart-Trainerschein bekommen zu können. Im Sommer mache ich zudem einen Speziallehrgang. Mein Ziel ist es, wenn meine Karriere einmal endete, alles in der Tasche zu haben, um Torwart-Trainer werden zu können.