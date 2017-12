vor 3 Stunden Karlsruhe KSC-Torjäger Fink: "Mein Anspruch ist es, so viele Tore wie möglich zu machen"

Mit 118 bisher erzielten Treffern ist Anton "Toni" Fink der beste Torjäger aller Zeiten in der dritten Liga. Aber: Beim Karlsruher SC kam die "Tormaschine Fink" noch nicht so richtig auf Betriebstemperatur. Fünf Treffer bisher, davon zwei per Elfmeter - das erfüllt weder die Erwartungen von Fink, noch die der KSC-Fans. Peter Putzing hat mit Fink gesprochen.