KSC-Spieler Mehlem zum Aufstieg: "Es liegt komplett an uns!"

Viele bezeichnen Marcel "Cello" Mehlem als das "Herz des KSC!" Warum? Weil das Eigengewächs mit Herz zur Sache geht. Ohne Angst, ohne Respekt – immer mit vollem Einsatz. Mehlem ist der Antreiber des Karlsruher SC im Mittelfeld, die "Kampfmaschine", die nie aufgibt. Seit Alois Schwartz Cheftrainer ist – ist "Cello" gesetzt. Und der rechtfertigt das Vertrauen. Mit Mehlem sprach Peter Putzing.

Was macht die Verletzung? War das ein Schlag, ein Foul oder ein Zusammenprall?

In der zweiten Halbzeit bekam ich bei einem Kopfballduell ein Knie in die linke Seite, davon ist das Becken betroffen. Ich wollte unbedingt weitermachen, aber nach zwei, drei Minuten hat alles blockiert, ich konnte nicht mehr gehen, da musste ich leider raus.

Sind Sie gegen Münster dabei?

Ich hoffe, aber das wird man im Laufe der Woche sehen. Ich werde intensiv behandelt.

Sind Sie mehr verärgert als enttäuscht, dass das Team in Würzburg nicht so engagiert wie sonst aufgetreten ist?

So will ich es nicht sagen. Wir wussten, dass Würzburg eine unangenehme Mannschaft ist, dass die defensiv stabil sind. Wir wollten in der zweite Halbzeit, als wir aus der Kabine kamen, mehr zeigen, aber irgendwie war die Luft raus.

Haben Sie dafür eine Erklärung? Hat der Druck des "Gewinnen-Müssens" gelähmt?

Ich weiß nicht, woran das lag. Druck? Das ist ein positiver Druck, im Vergleich zur letzten Saison allemal. Die Fans merken, dass noch etwas geht, die unterstützen uns super – auch daher fällt mir eine Erklärung ganz besonders schwer.

Die Saison war anstrengend und ist lang. Ist Ihr Akku noch ausreichend voll? Gerade jemand wie Ihnen, einem Dauerläufer und einer Kampfmaschine, wird viel abverlangt.

Ich war früher öfter verletzt, das ist meine erste Saison, in der ich komplett verletzungsfrei bei den Profis durchgekommen bin. Es ist anstrengend, aber wenn ich darüber nachdenke, was alles möglich ist – dann vergesse ich die Belastung und all die Anstrengung. Ich gebe hundert Prozent, ich gebe alles - bis gar nichts mehr geht.

Die Konkurrenz in Sachen Aufstieg ist konstant stark. Klappt's noch mit dem direkten Aufstieg?

Ich bin ganz sicher: Es liegt komplett an uns, wir müssen nur auf uns schauen. Die oberen Teams spielen gegeneinander, wir spielen gegen Paderborn und Magdeburg, wenn wir unsere Hausaufgaben machen, dann passt es. Wir müssen unser Ding durchziehen, damit sind wir zuletzt gut gefahren. Es hat lange niemand gedacht, dass wir da stehen werden, wo wir jetzt stehen. Das sollte für uns Ansporn sein, so weiter zu machen und auch jetzt von Spiel zu Spiel zu denken, auch wenn das keiner mehr hören kann…

Gegen Preußen Münster ist der KSC geradezu zu einem Sieg verdammt…

Auch das würde ich nicht so sagen. Wir müssen gegenüber der Partie Würzburg etwas verändern. Hinten wieder stabil bleiben, aber vorne aggressiver sein, mehr Nadelstiche setzen, mehr Druck aufbauen. Einfach mal über 90 Minuten alles raushauen, nicht nochmal - wie es in den letzten Spielen zu oft der Fall war – nur eine Halbzeit gut sein.

Der dänische Club von Odense hatte Interesse an Ihnen. Haben Sie da nochmal etwas gehört?

Ich habe mit meinem Berater vereinbart, dass ich mich auf den KSC konzentriere. Hier habe ich einen Vertrag bis 2019.

Kann man sagen: Klappt es mit der Rückkehr in die 2. Liga, bleibt dann Marcel Mehlem beim KSC. Klappt es nicht – dann verlässt er den Club?

Nein, ich bin dem KSC sehr, sehr verbunden. Es würde mir – egal wann – schwer fallen, den Wildpark zu verlassen.