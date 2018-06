vor 19 Stunden Karlsruhe KSC-Neuzugang Saliou Sané: "Der Vergleich mit Schleusener macht mir keinen Druck"

Der 25 Jahre alte, 1,87 Meter große und 86 Kilogramm schwere Angreifer ist - auch nach eigener Aussage - ein klassischer Mittelstürmer. Saliou Sané, der von der SG Sonnenhof Großaspach in den Wildpark kam, soll die Lücke füllen, die Toptorjäger Fabian Schleusener, der nach Sandhausen wechselt, hinterlässt. In der vergangenen Saison erzielte er in 29 Spielen acht Tore, bereitet einen Treffer vor. Peter Putzing sprach mit "dem Neuen".