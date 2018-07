vor 59 Minuten Karlsruhe KSC-Neuzugang Damian Roßbach: "Ball flach halten und alles geben!"

Damian Roßbach könnte beim KSC Nachfolger von Jonas Föhrenbach als Linksverteidiger werden. Der 25 Jahre alte, 1,87 Meter große und vielseitige Akteur wurde von KSC Cheftrainer Alois Schwartz in den Wildpark geholt. Die beiden arbeiteten bereits beim SV Sandhausen erfolgreich zusammen. Dort brachte es Roßbach auf 43 Einsätze in Liga zwei. Zudem absolvierte der gebürtige Frankfurter 27 Partien in der 3. Liga. Mit Roßbach sprach Peter Putzing.