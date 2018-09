Nachdem wenige Tage vor Ende der Transferzeit der Wechsel von Benjamin Uphoff nach Ingolstadt geplatzt ist, ist er weiterhin die Nummer Eins im Tor der Blau-Weißen. Knapp 100.000 Euro soll gefehlt haben, dann wäre er jetzt ein "Schanzer". Ein Interview mit Peter Putzing.

Laut Insidern scheiterte der Transfer wegen 100.000 Euro. Hätte der FC Ingolstadt diese Summe zu den angeblich gebotenen 900.000 Euro noch draufgelegt und nach Karlsruhe überwiesen, dann wäre KSC-Torhüter Benjamin Uphoff ein "Schanzer".

Aber: Der Zweitligist blieb hart, erfüllte nicht die Millionenforderung, die vom Präsidium als Ablöse für den besten Keeper der 3. Liga festgelegt worden sein soll, sondern blieb knapp darunter. Aber: Knapp daneben ist eben auch vorbei. Also steht "Upi" weiter im Tor des Wildparkclubs.

Der 25-Jährige nahm es - zumindest nach außen - gelassen hin. "Die aktuelle Situation für mich überhaupt kein Problem. Ich habe einen Vertrag beim KSC und an einen Vertrag müssen sich beide Seiten halten." Dass er im ersten Spiel nach diesem geplatzten Wechsel, gegen Hannover im DFB-Pokal, eine Unsicherheit zeigte, führt er nicht auf das Wechsel-Tohuwabohu zurück.

"Erstens war das keine Unsicherheit, sondern ein Fehler. Zweitens hatte das nichts mit der Ingolstadt-Geschichte zu tun", sagt er und ergänzt: "Ich kenne keinen Spieler, der seine Karriere fehlerfrei durchspielt!"

Verlässt der Torwart im Winter den Verein?

Wo er kommende Saison spielt, oder ob er gar in der Transferperiode im kommenden Winter die Blau-Weißen verlässt - all das liegt im Bereich der Spekulationen, auf die sich Uphoff nicht einlässt. Sein Vertrag bei den Karlsruhern endet 2019. "Aber: Sollten wir aufsteigen, läuft mein Vertrag nicht aus, sondern ist ein weiteres Jahr gültig", verrät Uphoff.

Doch damit das wahr werden könnte, müssen die Karlsruher schleunigst aus ihrem kleinen Leistungsloch. Denn: Nach der peinlichen 1:3 Niederlage gegen den Tabellenletzten Sportfreunde Lotte, nach dem Abgang von Florent Muslija zu Hannover 96 - muss der KSC wohl sein Saisonziel neu definieren.

"Wir sollten von Spiel zu Spiel schauen"

Zum Beispiel: Den Klassenerhalt erreichen? Doch für Uphoff ist das zu negativ. Man wolle in Liga Drei eine gute Rolle spielen, und das sei durchaus machbar, auch "wenn wir im Moment davon entfernt sind, eine gute Rolle zu spielen. Vielleicht tut es uns ganz gut, wenn wir wieder - wie letztes Jahr nach dem mäßigen Saisonstart - von Spiel zu Spiel schauen, nicht zu viel auf die Tabelle blicken."

Man müsse in Osnabrück an die Leistung in der zweiten Halbzeit gegen Lotte anknüpfen: "Da haben wir uns gesteigert. Da hat es funktioniert. Wir hatten in der zweiten Halbzeit gefühlt so viele klare Chancen, wie in allen Spielen davor zusammen!"

Mehr zum Thema:

KSC-Abwehrspieler Daniel Gordon: "Wir schauen nicht auf die Unruhe im Präsidium und neben dem Platz, wir schauen auf uns!"

KSC-Fans ziehen Fazit: "Trainer hat sich taktisch verzockt, aber das ist noch keine sportliche Krise"

KSC erwischt gegen Lotte einen gebrauchten Tag: "Wussten selbst nicht, wie uns geschieht"

Zwischenfazit im Wildpark: Viele Störfeuer belasten KSC-Spielzeit - auch sportlich läuft's nicht rund!