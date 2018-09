Knapp eine Woche ist die desaströse Niederlage gegen den Tabellenletzten aus Lotte nun her, doch Abwehrspieler Daniel Gordon geht noch immer hart mit sich und seinen KSC-Teamkollegen ins Gericht. Ein Interview von Peter Putzing.

Herr Gordon, haben Sie es verdaut, dass der KSC gegen den Tabellenletzten Lotte eine 1:3 Klatsche hinnehmen musste?

Verdaut habe ich das noch nicht. Wir sind sauer auf uns, sauer über die Leistung, die wir da abgeliefert haben. Da muss jetzt eine Reaktion von uns kommen – ganz klar.

Sie sagten, dass Sie nun - wie schon vergangene Saison - nicht mehr auf die Tabelle schauen werden. Ist das die Lösung?

Momentan sind unsere Ergebnisse inkonstant, die ganze Liga ist inkonstant. Daher reizt es mich nicht, auf die Rangliste zu schauen. Es ist wichtig, dass wir in die Spur kommen, dass wir Punkte einfahren – nicht wie sich die Tabelle darstellt. Es zählt: Punkte holen - sonst nichts.

Vor dem 1:3 gegen Lotte war der KSC in der Defensive top, mit nur drei Gegentreffern. Wie kann so ein Einbruch passieren? War das auch der offensiveren Taktik geschuldet?

Die Defensive ist die Basis des Erfolges, da waren wir top, da wollen wir wieder hinkommen. Gegen Lotte kam viel zusammen. Die hatten bis dato nur ein Tor erzielt, man hat gemerkt, dass diese Mannschaft nichts zu verlieren hatte. Die haben alles oder nichts gespielt und waren selbstbewusst. Durch unsere einfachen Fehler haben wir sie noch mehr stark gemacht. Wir wurden eiskalt überrumpelt.

Klar ist: So dürfen wir uns nicht präsentieren. Wir müssen uns besser vorbereiten, müssen fokussierter sein. Die Taktik war nicht entscheidend. Wenn wir die Null etwas länger halten, etwas strukturierter auftreten, dann gewinnen wir dieses Spiel. Aber: Es war nicht so, es sollte an diesem Tag nicht sein – das müssen wir uns ankreiden.

Es gibt Unruhe im Verein, "Ingo-raus"-Rufe gegen Präsident Wellenreuther. Dann ging der Sportdirektor während der Transferzeit unverständlicherweise in Urlaub. Beeinflusst das die Mannschaft?

Das sind Themen, mit denen wir uns nicht beschäftigen. Wir sind für das Sportliche verantwortlich, wir müssen unsere Leistung auf dem Platz bringen. Ich schaue auf so etwas nicht. Auch, weil mich das nichts angeht. Ich will Leistung bringen, wenn das nicht gelingt, muss ich mich der Kritik stellen. Leistung – das ist meine Baustelle, sonst nichts.

Nach der Niederlage gegen Lotte, nach dem Abgang von Florent Muslija - muss der KSC da seine Ziele neu definieren? Zum Beispiel: Klassenerhalt? Oder ist das zu negativ?

An unserer Zielsetzung hat sich nichts geändert. Wir wollen weiterhin vorne mitspielen. Natürlich haben wir einen jungen, talentierten und wirklich guten Spieler, der Stammkraft war, verloren. Aber: Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass dieser Kader gut genug ist, um vorne mitzuspielen. Wir müssen konzentriert arbeiten und richtig in die Saison kommen, das ist wichtig.

Natürlich haben wir fünf Stammkräfte verloren, aber wir haben dennoch große Qualität dazugewonnen. Die Vorbereitung lief gut, bisher ist in der Saison noch nichts Dramatisches passiert. In dieser Liga haben viele ihre Probleme – man schaue auf Lautern und Braunschweig.

Jetzt geht es nach Osnabrück, zum Tabellendritten. Eine schwere Aufgabe zum richtig Zeitpunkt?

Ich fahre sehr gerne nach Osnabrück. Eine sehr reizvolle Aufgabe, der wir uns gerne stellen wollen. Wir wollen dort überzeugen, wollen unseren eigenen Ansprüchen gerecht werden.