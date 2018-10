Insiderblick von Außen: Marcel Mehlem startet in Belgien durch und glaubt an den KSC!

Beim KSC war Marcel Mehlem "die Kampfmaschine“: Für viele war der Mittelfeldspieler das Herz des Teams.Und eigentlich wollte er 'seinen KSC', seine Heimat Wildpark nicht verlassen. Doch dann, entschied er sich doch, schweren Herzens, nach Belgien zu wechseln. "Cello" sagt dennoch: "Den KSC trage ich immer im Herzen!“

Royale Union Saint Gilloise, ein Club aus der zweiten belgischen Liga, bot ihm im Sommer einen gut dotierten Dreijahresvertrag. „Cello“ griff zu. Besonders interessant zudem: Royal Union gehört den gleichen Eignern wie der englische Premier League Club Brighton & Hove Albion. Man signalisierte, dass für den Ex-KSC´ler mittelfristig der Sprung in Englands Eliteliga absolut machbar sei.

„Nach anfänglichen Schwierigkeiten läuft es echt gut bei uns. Dass es Probleme gab, war klar. Wir haben Spieler aus Kamerun, Südafrika, Argentinien, Spanien, Frankreich, Belgien und Deutschland. Das dauert dann eben etwas bis man sich findet“, erzählt Marcel, dessen Bruder Marvin für Darmstadt in der zweiten Bundesliga spielt.

"Jetzt haben wir fünf Spiele in Folge gewonnen, sind Tabellenführer. Im Pokal haben wir sogar Anderlecht, den Erstligisten, rausgehauen. Die waren zu dem Zeitpunkt in der ersten Liga Tabellenzweiter. Wir haben sehr viel fußballerische und kämpferische Qualität im Kader, die Abstimmung wird von Spiel zu Spiel besser.“ Etwas anders wie in Deutschland laufen Ligaalltag und der Aufstieg ab. „Hier sind nur acht Mannschaften in der Liga, da spielt man viermal gegeneinander. Und am Ende gibt es Play-Offs um den Aufstieg. Wenn man nach der ersten Runde Tabellenführer ist, hat man sich bereits für die Play Offs qualifiziert. Und das ist unser Ziel. Dieses System ist kompliziert, jetzt habe ich es kapiert“, sagt er verschmitzt lächelnd.

Immer wird er nach einem Vergleich der 2. Liga in Belgien und Liga drei in Deutschland gefragt. Er antwortet: "Diese Ligen kann man nicht vergleichen. Es wird ein grundsätzlich anderer Fußball gespielt." Inzwischen fühlt er sich bei Royale Union Saint Gilloise "richtig wohl". Ich bin einen neuen Weg gegangen und es passt hier prima“, sagt Mehlem. "Der Club bemüht sich enorm um die Spieler, in jeder Beziehung. Und es ist alles sehr professionell – rundum gut", sagt er. "Ich lebe zwischen Brüssel und Antwerpen - beides tolle Städte." Hat er dennoch Heimweh? "Aber klar, das wäre anders auch nicht normal. Sobald ich zwei Tage frei habe fahre ich nach Karlsruhe. Es sind ja nur mehr als vier Stunden Fahrzeit, rund 450 Kilometer in die Heimat", bekennt er ehrlich.

Kontakte zum KSC pflegt er, so gut wie möglich. "Ich habe noch sehr viel Kontakt. Mit den Physios, die habe ich besucht, ich war auch bei Doc Schweizer und mit den Jungs kommuniziere ich immer wieder per Telefon oder WhatsApp. Zum Besuch in der Kabine hat es noch nicht gereicht, das kommt aber ganz bestimmt demnächst." Eines ist für ihn Pflicht: "Ich verfolge alles was mit dem KSC zu tun hat." Er liest alles über den KSC - natürlich KA-News. "Ich habe ein paar Spiele am Fernseher gesehen, obwohl das mit der Übertragung von Liga drei in Belgien nicht so gut funktioniert." Bei der Partie gegen Uerdingen war er richtig happy: "Das war gut, richtig gut."

Dass der KSC nach dem Verlust einiger Stammkräfte so schnell so gut spielte, hat ihn nicht überrascht. „Ich war eher überrascht, dass es am Anfang nicht so rund lief. Diese Mannschaft, mit diesen grandiosen Fans im Rücken - da war mir immer klar, dass wir da wieder oben mitspielen werden!" "Wir" sagt er und als ihm das bewusst wird, erklärt der Mittelfeldmann: "Oh - ich bin eben doch noch KSC´ler."

Für sein Ex-Team sieht er eine rosige Zukunft. „Ich glaube schon, dass der KSC bis zum Ende der Saison vorne dabei ist. Die Stabilität in der Defensive wahren, vorne weiter so eiskalt treffen wie zuletzt. Pourié hat einen Lauf und Toni triff. Wenn das so weitergeht dann klappt das mit dem Aufstieg. "Sollten am Ende der Saison der KSC und er mit Royale Union Saint Gilloise aufsteigen "dann wäre alles in dieser Saison für mich optimal gelaufen."