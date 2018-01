Er ist die Nummer eins im Tor des KSC: Benjamin Uphoff. Mehr noch: Mit seinen tollen Paraden, mit den drei gehaltenen Elfmetern gelang es ihm, die Hoffnungen auf den sofortigen Wiederaufstieg in Liga zwei – zumindest ein wenig – am Leben zu halten. Mit dem 24-Jährigen, 192 Zentimeter großen und 81 Kilogramm schweren Keeper sprach Peter Putzing.

Herr Uphoff, seit einigen Tagen sind Sie in Spanien im Trainingslager. Ihr erstes Fazit?

Die Plätze sind gut, das Wetter ist im großen Ganzen auch gut. Es macht hier deutlich mehr Spaß zu trainieren, als unter winterlichen Verhältnissen, auf weniger guten Plätzen.

Nach ein paar anfänglichen Unsicherheiten ging ihre Leistungskurve raketenhaft nach oben. Sie spielen nahezu völlig fehlerfrei.

Raketenhaft – so würde ich das nicht ausdrücken. Es war eine ordentliche Hinrunde. In den ersten zwei, drei Spielen gab es kleine Schwächen, aber es wurde von Spiel zu Spiel besser. Doch man darf diese Leistungssteigerung nicht alleine auf mich projizieren, das war eine Entwicklung der ganzen Mannschaft.

Aber: Sie habe es geschafft, seit sensationellen 555 Minuten in der 3. Liga ohne Gegentreffer.

Wenn ich alleine spielen würden, da hätte ich es kein zwei Minuten geschafft. Zudem hatte ich in einigen Spielen wenig zu tun – alles ein Verdienst der ganzen Mannschaft.

Sie haben kaum Schwächen. Die Strafraubeherrschung ist gut, die Reflexe, die Eins-gegen-eins-Situationen. Wo sehen Sie denn noch Schwächen?

Ich habe keinen Teilbereich, in dem ich komplett abfalle, das soll aber nicht heißen, dass ich mich nicht auf allen Gebieten verbessern kann. Da ist noch genug Arbeit da, noch Luft nach oben. Genug Verbesserungspotenzial.

Mit dieser Serie im Rücken, mit Ihren tollen Leistungen der Hinrunde als Maßstab, starten Sie in die Rückrunde. Alle haben die Erwartungen, dass Sie dieses Niveau halten. Das ist doch mehr Druck als zuvor.

Wenn man im bezahlten Fußball unterwegs ist, gibt es keine Situation in der man komplett ohne Druck spielen kann. Von daher gehört das dazu, damit habe ich überhaupt keine Probleme.

Sie wirken ruhig und ausgeglichen. Ist das erarbeitet oder liegt das in Ihrem Naturell?

Das ist mein Naturell. Ich bin keiner, der, wenn es schlecht läuft, auf Aktionismus schaltet. Genau so wenig gehe ich es lockerer an, wenn es gut läuft. Eine gewisse Sachlichkeit muss man an den Tag legen.

Man sagt: Torhüter und Linksaußen sind anders als andere…

(lacht) Es kann durchaus sein, dass ich aus diesem Schema falle.

Gibt es nach Ihren guten Leistungen schon Anfragen andere Clubs?

Es gibt gar nichts.

Der KSC hat sechs Punkte Rückstand auf Rang drei –das scheint aufholbar. Aber die beiden Teams an der Spitze sind viel weiter weg. Was ist für Sie noch möglich?

Wir schauen weiter von Spiel zu Spiel. Man muss jedoch auch sehen, Rostock ist zuletzt gut und stabil aufgetreten, andere Teams sind mit im Boot. Aber: Bis auf Fortuna Köln haben wir alle Mannschaften aus dem oberen Tabellenbereich geschlagen. Dennoch: Paderborn und Magdeburg spielen in ihrer eigenen Liga. Das wäre sehr ungewöhnlich die noch einzuholen, da müssten die total einbrechen.