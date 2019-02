vor 17 Stunden Karlsruhe/Jena Früher KSC-Nachwuchstrainer, jetzt Coach von Carl-Zeiss Jena: Lukas Kwasniok hofft auf "gute" Karlsruher Gäste

Der Karlsruher SC trifft am Samstag, 9. Februar, 14 Uhr, auf einen alten Bekannten. Die Zusammenkunft findet aber nicht etwa auf dem Spielfeld statt - sondern am Rand des Rasens. Der langjährige KSC-Nachwuchscoach Lukas Kwasniok ist mittlerweile als Cheftrainer und Sportdirektor in Jena tätig - dem kommenden KSC-Gegner. Peter Putzing hat mit ihm vor der Partie am Samstag gesprochen.