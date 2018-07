Heute geht`s endlich wieder los, der Karlsruher SC startet bei Eintracht Braunschweig (Anpfiff 19 Uhr) in die neue Saison. Markus Kauczinski war jahrelang das Gesicht auf der Trainerbank der Badener. Erst als Jugend- und Amateurtrainer, später knapp fünf Jahre lang als Chef-Trainer bei den Profis. Inzwischen hat der 48-Jährige beim Kiezklub FC St. Pauli das Sagen. ka-news hat mit dem Coach über die anstehende Spielzeit gesprochen.

Kauczinski und der KSC: Das bleibt wohl noch lange Zeit eine innige Beziehung. Vor etwas mehr als zwei Jahren endete die Zusammenarbeit zwischen dem gebürtigen Gelsenkirchener und den Badern. Kauczinski wechselte nach Ablauf seines Vertrages zum Bundesliga-Aufsteiger Ingolstadt. Doch bis heute ist der Fußballlehrer mit dem Verein verbunden, kam sogar schon zum Trainingsbesuch in der alten Heimat vorbei.

Im Trainingslager traf "Kaucze" mit seinem neuen Verein auf die Blau-Weißen. In dem Testspiel hagelte es allerdings eine 1:4-Pleite für die Hamburger. Auch deshalb ist sich Kauczinski sicher, dass Spieler und Verein die bittere Relegationspleite weggesteckt haben. "Wir haben den KSC im Rahmen unseres Trainingslagers in Österreich erlebt und die Mannschaft wirkt sehr gefestigt", so der Fußballlehrer der seit sieben Monaten im Traineramt des FC St. Pauli ist.

Kauczinski sieht "schlagkräftige Truppe"

Dass es in der Liga kein Wiedersehen mit dem KSC gibt, betrübt ihn aber nicht besonders. Denn das hätte aus Kauczinskis Sicht mit hoher Wahrscheinlichkeit bedeutet, dass er mit seinem FC St. Pauli abgestiegen wäre. Der 48-Jährige kämpfte in der abgelaufenen Saison lange um den Klassenerhalt.

Einige Leistungsträger haben den Verein verlassen. Ein Schicksal, dass Vereine wie Karlsruhe und St. Pauli sich tragen. "Natürlich tun solche Abgänge weh", weiß Kauczinski aus eigener Erfahrung. Gleichzeitig vertraut er aber auf die Kaderplanung der KSC-Verantwortlichen. "Ich finde Oliver Kreuzer hat ein schlagkräftiges Team zusammengestellt", attestiert Kauczinski seinem ehemaligen Sportchef.

Top-Torjäger Fabian Schleusener und Abgänge einiger Leistungsträgern zählt für ihn das Team von Alois Schwartz zu den Mitfavoriten auf den Aufstieg in der 3. Liga. "Ich glaube, dass der KSC oben mitspielen wird!" Mit vielen ehemaligen Meistern und Bundesligisten ist die dritthöchste deutsche Spielklasse in diesem Jahr sehr ausgeglichen. Auch Kauczinski sieht ein attraktives Teilnehmerfeld: "Es ist eine interessante dritte Liga mit vielen guten Mannschaften und Traditionsvereinen, die alle ambitioniert in die Saison gehen."

Weiterhin treuer Zuschauer

Wie sich der KSC schlägt, wird der Ex-Coach mit sicherheit im Blick behalten - wie schon in der Vergangenheit. "Immer, wenn es die Zeit zugelassen hat, habe ich Spiele angeschaut. Bis zu meinem Engagement bei St. Pauli auch live im Stadion!"