Seit Anfang 2016 arbeitet Maik Franz (36) für den 1. FC Magdeburg als Assistent der Geschäftsführung und trägt Verantwortung für den sportlichen Bereich. Seine schönsten Jahre als Fußballprofi verbrachte er - nach eigener Aussage - beim Karlsruher SC. Von 2006 bis 2009 absolvierte der knallharte Abwehrspieler 75 Spiele für die Badener, erzielte dabei sechs Tore. In dieser Zeit war "Iron Maik" Kapitän und der absolute Publikumsliebling. Vor dem Topspiel zwischen dem 1. FCM und dem KSC sprach Peter Putzing mit Maik Franz.

Herr Franz, man munkelt, das bevorstehende Spiel des FCM gegen den KSC würde Ihnen den Schlaf rauben, Sie wären beunruhigt?

Franz: Beunruhigt bin ich nicht. Im Gegenteil, ich freue mich auf das Spiel. Es wird ein Fußballfest, es wird höchstwahrscheinlich ausverkauft sein, es kommen mehr als 2.000 KSC Fans. Zudem ist bei uns Motto-Tag: "Fahnentag" und das ganze Stadion wird voller Fahnen sein. Die äußerlichen Bedingungen, die haben Bundesliganiveau. Es wird - allein schon aufgrund der Tabellensituation - ein hochinteressantes Spiel.

Magdeburg spielte zuletzt nicht immer konstant auf hohem Niveau, der KSC schon eher…

Das liegt im Auge des Betrachters. Wir haben aus der englischen Woche sieben Punkte geholt, hatten dabei ein Fußballfestival gegen Aalen, zeigten gegen Zwickau eines der besten Spiele der Saison, haben dann in Unterhaching weniger gut gespielt, aber gewonnen – alles OK.

Vergangene Saison ist Magdeburg im Endspurt eingebrochen. Befürchten Sie das wieder?

Eingebrochen – na ja. Es ist etwas anderes ob man Verfolger ist, oder das gejagte Team. Wir stehen vorne. Wir hatten zwischenzeitlich ein, zwei, drei Spiele weniger als unsere Konkurrenten. Das ist mentaler Druck. Das ist ein Lernprozess, den wir durchliefen. Bis hierher machen wir das sehr gut. Wir wissen um unsere Stärken und wo wir uns verbessern können.

Sie hatten und haben Nachholspiele, ist das ein Nachteil wegen der Belastung?

Es ist nur noch ein Spiel. Und: Belastung ist das nur, wenn du nicht erfolgreich bist. Nach einem Sieg gehst du mit Freude und Leichtigkeit in die kommenden Spiele. Uns stehen nun zwei Wochen mit normaler Belastung bevor...

Zuletzt in Unterhaching wurde im Team personell rotiert...

Der Trainer gibt dem kompletten Kader die Chance, sich zu beweisen. Jeder bekommt das Vertrauen. Jeder ist wichtig. KSC-Trainer Alois Schwartz verfolgt das Gegenrezept, lässt fast immer die gleiche erste Elf spielen und ist damit sehr erfolgreich. Es gehen beide Wege.

Die Badener haben eine Superserie, sind seit 21 Spielen ungeschlagen. Macht das Angst?

Angst nicht – aber Respekt! Ich finde das ist eine geniale Serie vor der man den Hut ziehen muss. Aber: Wichtig ist was am Ende rauskommt – da wird abgerechnet. Von mir aus kann der KSC noch ganz viele Spiele gewinnen – nur nicht am Samstag.

Der KSC – das ist auch das "Badische Bollwerk" mit 0,7 Gegentoren pro Partie. Wie wollen Sie das knacken?

Unser Trainerteam setzt sich immer intensiv mit dem Gegner auseinander. Eines ist klar: Auch der KSC ist verwundbar. Aber sie stehen kompakt, haben eine gute Umkehrbewegung, sind lauffreudig – aber wir schauen mehr auf uns als auf den KSC. Wir haben ebenfalls Qualitäten, vor denen die Gegner Respekt haben...

...und diese Qualitäten wären?

Die sind denen des KSC ähnlich. Wir sind mannschaftlich geschlossen, wir agieren auf dem Feld mit purer Leidenschaft und Einsatzwillen. Das wollen unsere Fans sehen, das ist unsere DNA. Wir bekommen dazu viel Wucht von den Rängen. Gerade zu Hause sind wir schwer zu bespielen. Weil wir immer alles reinwerfen, immer alles geben, von der Physis und vom Willen her.

Magdeburg hat ein schweres Restprogramm: KSC, Wiesbaden, Köln und dann zwei Ostderbys...

In der Liga gibt es keine einfachen Gegner. Alle Teams haben noch ein anspruchsvolles Programm. Egal ob Karlsruhe, Paderborn oder Wiesbaden. Wir sind gut beraten, wenn wir nur auf uns schauen und unsere Aufgaben erfüllen.

Wer hat am Ende der Saison die Nase vorn und steigt direkt auf? Der FCM? Der KSC?

Wir. Der Rest ist mir relativ egal, natürlich würde es mich freuen, wenn der KSC auch hochgeht. Aber am wichtigsten ist, dass wir aufsteigen.

Drücken Sie nach der Partie dem KSC wieder die Daumen?

Ja, sie machen einen sehr guten Job. Nur darf man nicht vergessen: Der KSC war nie Außenseiter, war immer eine Spitzenmannschaft – vom Kader her. Sie haben den teuersten Kader der Liga, ein starkes Trainerteam, und ein hochprofessionelles Umfeld mit tollen Fans. Alles andere als der Aufstieg wäre für den KSC ganz bestimmt eine Riesenenttäuschung.

Wie lautet Ihr Tipp für die Partie am Samstag?

Ich hoffe und gehe davon aus, dass wir gewinnen.

Schlägt Ihr Herz noch etwas für den KSC?

Ein klares Jain! Am Samstag nicht. Ich will, dass wir, dass der 1. FC Magdeburg aufsteigt. In erster Linie ist der 1. FCM für mich wichtig. Wir haben nicht die finanziellen Möglichkeiten anderer Clubs, daher wäre der Aufstieg der Lohn für konzeptionelles, nachhaltiges Arbeiten.

Die KSC-Fans lieben Sie noch immer - die Ikone "Iron Maik". Ist eine Rückkehr in den Wildpark irgendwann denkbar?

Diese Frage stellt sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Thema ist: Ich will mit dem 1.FC Magdeburg in die zweite Liga. Damit würden wir etwas Historisches erreichen und das ist unser großer Traum!

Gibt es noch Kontakte zu Ex-Kollegen? Zu anderen in Karlsruhe?

Sicher, zu Christian Eichner, Alexander Iashvili, Michael Mutzel und auch Timo Staffeldt von den Ex-Teamkollegen. Zu Leuten im Umfeld des Clubs und zu Kumpels aus meiner Zeit im Badischen.