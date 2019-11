17.11.2019 06:17 Peter Putzing Karlsruhe KSC versus Saarbrücken: Brisantes Familientreffen im DFB-Pokal - "gibt den ein oder anderen Spruch"

Die Achtelfinalpartie im DFB-Pokal zwischen Saarbrücken und dem KSC (5. Februar 2020, 20.45 Uhr) birgt familiäre Brisanz. Der Sportdirektor der Saarländer, Markus Mann, hat nicht nur eine KSC-Vergangenheit – der einstige Defensivspieler stand beim KSC von 2004 bis 2006 unter Vertrag, kam in der 2. Bundesliga zum Einsatz, trug insgesamt elf Jahre das KSC-Trikot. Mit im Team damals: der aktuelle Assistenzcoach Christian Eichner. Nicht genug damit. "Eiche" ist mit Manns Schwester Monja verheiratet, demzufolge Manns Schwager. Da alle drei absolute Fußballfreaks und Familienmenschen sind gibt es sicher Diskussionen, Frotzeleien – oder gar Streit? Mit Marcus Mann, dessen Arbeit in Saarbrücken eine so hohe Wertschätzung erfährt, dass sein Vertrag kürzlich vorzeitig bis 2023 verlängert wurde, hat Peter Putzing gesprochen.