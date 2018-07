14.07.2018 07:05 Lukas Hiegle Karlsruhe KSC startet bald in neue Saison: Ex-Spieler Nowotny traut Blau-Weißen einiges zu

In zwei Wochen beginnt die Drittliga-Saison für den KSC gegen Absteiger Eintracht Braunschweig. Nach dem bitter verpassten Wiederaufstieg in der Relegation gegen Aue müssen die Badener einen neuen Angriff auf die Aufstiegsränge nehmen. Die Kaderplanung ist in vollem Gange. ka-news-Mitarbeiter Lukas Hiegle hat mit Ex-KSC Profi Jens Nowotny über die anstehende Spielzeit im Wildpark gesprochen.