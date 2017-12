Neben Marcel Mehlem ist Florent Muslija eine der positiven Überraschungen der Saison. Das Eigengewächs ist so etwas wie ein Shooting Star. Vor dem Start der Spielrunde hatte kaum einer den 19 Jahre alten Offensivallrounder auf der Rechnung – inzwischen ist er nicht nur Stammspieler, der gebürtige Badener ist aufgrund seiner konstant guten Leistungen nicht mehr aus der Stammelf wegzudenken. Mit Muslija sprach Peter Putzing.

Herr Muslija, das Jahr 2017 geht zu Ende. Wie lautet Ihr Fazit?

Wenn ich alles Revue passieren lasse, war es ein großartiges Jahr für mich. Meine erste Saison als Profi – prima. Ich habe viele tolle Erfahrungen mitgenommen und hoffe es geht so weiter…

…welche tollen Erfahrungen waren das?

Die ersten Profieinsätze, da habe ich das Niveau vom Herrenfußball kennengelernt...

Wenn man die Mannschaft betrachtet, sind Sie da mit der Entwicklung zufrieden?

Wir haben uns stabilisiert, haben eine insgesamt sehr gute Entwicklung. Damit kann man bis hierhin zufrieden sein.

Waren Sie überrascht, so schnell in die erste Elf zu rücken und dann dort zu bleiben?

Ich weiß, was ich kann. Ich versuche mein Bestes zu geben, unbekümmert mein Spiel durchzuziehen. Und ich freue mich, dass der Trainer das honoriert.

Bei aller Unbekümmertheit - Sie haben sich entwickelt: Vom Dribbler zum taktisch klug agierenden Außenbahnspieler, der enorm viel läuft, mit am meisten von allen im Team. Wollte das der Trainer so?

Ich nehme mir immer vor, so viel zu laufen wie irgendwie möglich. Ich will mit der Laufarbeit der Mannschaft helfen. Natürlich muss es auch Sinn machen, wie und was man läuft.

Sie spielten erst rechts, dann links, dazwischen im zentralen Mittelfeld. Egal?

Das ist mit wirklich total egal, ich spiele da, wo mich der Trainer aufstellt. Ich bin froh, wenn ich spielen darf.

Bei allen guten Leistungen: Was fehlt ist – ein Tor…

Richtig…

Ärgert Sie das? Denken Sie daran?

Ich gehe ja nicht mit der Einstellung ins Spiel, dass ich kein Tor schießen will. Ich versuche es, immer und immer wieder. Mal schauen, was 2018 passiert.

Sie haben viel gespielt. Sind Sie froh, dass die Winterpause da ist?

Wir haben viel investiert und haben es alle verdient, jetzt einmal durchzuatmen, bis es dann im Januar weitergeht.

Geht es dann im Wildpark mit Florent Muslija weiter? Wenn die Pause vorbei ist, spielen Sie dann noch beim KSC?

Die Frage ist komisch, denn ich habe ja erst kürzlich meinen Vertrag verlängert…

Was erwarten Sie von der Restrunde? Klappt es noch mit dem Aufstieg?

Zunächst haben wir uns vorgenommen von Spiel zu Spiel zu denken. Ich werde mein Bestes geben, damit wir dabei so viel wie möglich erreichen. Dann sehen wir weiter.