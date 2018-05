vor 7 Stunden Karlsruhe KSC-Coach Schwartz zur Relegation: "Der Zweitligist muss teilnehmen - wir dürfen"

Alois Schwartz führte den KSC vom Abstiegsplatz in die Relegationsspiele, kann so die Rückkehr in Liga zwei noch wahr werden lassen - wenn die Badener gegen das Team von Erzgebirge Aue bestehen. Wie das gelingen kann, darüber sprach Peter Putzing mit dem 51 Jahre alten Cheftrainer des Wildparkclubs.