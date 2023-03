Es waren alle richtig zufrieden mit der Leistung die Leon Jensen im Trikot des Karlsruher SC beim FC Hansa Rostock ablieferte. Auch der Mittelfeldspieler war mit seinem Auftritt "zufrieden." Jensen, der sehr lange wegen schwerer Verletzungen ausgefallen war, rutschte an der Ostsee für den am Knöchel operierten Tim Breithaupt in die erste Elf.

Jensen läuft fast zehn Kilometer

Der gebürtige Mannheimer präsentierte sich laufstark, enorm engagiert. Seine Laufleistung: 9,94 Kilometer in 73 Minuten belegen das. Sprints: 16. Ebenfalls ein guter Wert.

Leon Jensen | Bild: Thomas Riedel

All das vor dem Hintergrund, dass Jensen in der aktuellen Spielrunde nur einmal, am 14. Spieltag, exakt am 30. Oktober, bei der 0:1 Niederlage in Hannover, in der KSC Startelf stand. Und da musste der 25-Jährige schon nach 19 Minuten verletzungsbedingt vom Feld.

Insgesamt brachte es der Mittelfeldspieler in dieser Saison auf neun Teilzeiteinsätze. Dauer: 95 Minuten. Sein letzter Einsatz über die komplette Spielzeit von 90 Minuten liegt rund zwei Jahre zurück. In Rostock hatte er 58 Ballkontakte. Die Passquote: 74 Prozent. Von seinen Dribblings waren 67 Prozent erfolgreich.

Bei den Zweikämpfen merkte man ihm die fehlende Spielpraxis, die fehlende Wettkampfhärte hin und wieder an. Er gewann weniger als 30 Prozent der direkten Duelle. Dieser nicht berauschende Wert kam aber auch daher zustande, dass er oft in Kopfballduelle verwickelt wurde und als 175-Zentimeter-Mann dafür nicht prädestiniert ist.

Zuerst zögerlich, dann zur Stelle

In Minute zwei: Noch Nervosität, er verliert ein Duell im Mittelfeld. Der FC Hansa konnte kontern. Der Schuss von Ridge Musny landet am Außennetz. Immer offensichtlich: Jensen wollte den Ball. Immer wieder versuchte er das Spiel mit schönem Seitenwechsel zu öffnen.

Bild: Mia

Nach rund einer halben Stunde ein starker und erfolgreicher Zweikampf gegen Musny. Jensen verhinderte so einen Konter, der gefährlich hätte werden können. In der 43. Minute aber: Ein zögerlicher Zweikampf im Strafraum – der starke Christoph Kobald bügelte das aus. Jensen war: Ballschlepper. Und: Torvorbereiter.

Feierabend nach 73 Minuten

Rund 10 Minuten nach dem 0:1 erneut enorme Effizienz bei den Badenern. Leon Jensens Flanke wurde geblockt. Doch er setzte nach, passte auf Paul Nebel. Dessen Schuss wurde abgefälscht. 0:2.

Karlsruhe KSC setzt Siegesserie gegen Rostock fort: "Wir haben das gut gemacht, aber...." Das könnte Sie auch interessieren

Nach 73. Minuten war Schluss für Jensen - Tim Rossmann kam in die Partie. Der 25-jährige durfte sich nach einer guten Leistung ausruhen. Und: er darf wohl davon ausgehen, nach diesem Auftritt in Rostock auch am kommenden Sonntag gegen den Hamburger SV in der Startelf des KSC zu stehen.