Angreifer Marvin Pourié ist an den 1. FC Kaiserslautern ausgeliehen. Der einstige Torschützenkönig der 3. Liga geht als Leihspieler für die kommende Spielrunde zu den Roten Teufeln.

18:34 KSC geht bei Transfer doch leer aus

Wie gewonnen, so zerronnen: Wie der KSC nun gegenüber ka-news.de bestätigt, würde ein Wechsel von Philipp Max in die Niederlande keine Auswirkungen auf die KSC-Kasse haben.

Der Grund: Der Vertrag, in dem die zehn prozentige Beteiligung des KSC bei einem Weiterverkauf von Max festgehalten ist, ist am 30. Juni dieses Jahres ausgelaufen. Das Bangen um die weiterhin klamme Vereinskasse geht damit also erst einmal weiter.

17:42 Max-Transfer soll feststehen

Mehreren Medienberichten zufolge soll der Transfer von Philipp Max zur PSV Eindhoven in trockenen Tüchern sein. Darüber berichtet unter anderem das Online-Fußballmagazin Kicker. Demnach sollen sich der FC Augsburg und der Club aus den Niederlanden auf eine Ablösesumme von rund acht Millionen Euro geeinigt haben. Der KSC würde dadurch 800.000 Euro für die klamme Vereinskasse erhalten.

17:00 Stockt ein Ex-KSC-Spieler die Vereinskasse auf?

Zwar kassiert der KSC für Pourié null Leihgebühr und muss sich wohl auch noch am Jahresgehalt, das ohne Prämien knapp unter 400.000 Euro liegt, beteiligen - dennoch: Die Badener sparen wohl einiges beim 29-Jährigen, der beim KSC einen topdotierten Langzeitkontrakt bis 2022 hat.

Jetzt könnte es gar nochmals in der chronisch klammen KSC-Kasse klimpern. Möglich, dass die Badener etwas überraschend weiteren finanziellen Spielraum für Neuzugänge bekommen. Trainer Christian Eichner will unbedingt einen Profi für die bisher spärlich besetzte rechte Außenbahn.

KSC profitiert bei Weiterverkauf von Philipp Max

Ex-KSC-Profi Philipp Max, beim Bundesligisten FC Augsburg unter Vertrag, hat ein Angebot von der PSV Eindhoven vorliegen. Linksverteidiger Max möchte in die Niederlande wechseln. Aber: Noch liegen die Clubs bei der Ablöse auseinander. Eindhoven soll eine Summe im hohen einstelligen Millionenbereich bieten, der FCA aber eine zweistellige Millionensumme fordern.

Der KSC würde an dieser Ablösesumme teilhaben. Die Badener ließen sich beim Abgang von Max vertraglich zusichern, an einem Weiterverkauf von Max mit zehn Prozent zu partizipieren. Das könnte dem KSC eine Million Euro einbringen….