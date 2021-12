vor 1 Stunde Karlsruhe Verlosung für den guten Zweck: Ex-KSC-Profi Maik Franz sammelt Geld für Fußballschule in Südafrika

Maik Franz' Herz schlägt für den Fußball - doch seit einigen Jahren schlägt es auch für das soziale Engagement. Der Ex-KSC-Profi sammelt regelmäßig Geld für Kinder in Not - und so auch jetzt wieder, genauer gesagt für eine Fußballschule in Südafrika.