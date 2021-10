Mit Christian Eichner steht aktuell ein Karlsruher Trainer-Eigengewächs an der Seitenlinie des Karlsruher SC. Damit ist er nach Marc-Patrick Meister und Lukas Kwasniok ein weiter KSC-ler der das Trainer-Dasein in der Wildpark-Jugend lernte. Im zweiten Teil seiner Serie spricht Peter Putzing mit Kwasniok und Meister und natürlich kommt auch Christian Eichner zu Wort.

Aktueller Cheftrainer ist Christian Eichner. Der war schon als Profi ein "Lieblingsschüler" von Ede Becker, der damals Coach der KSC Profis war. Becker wollte "Eiche" unbedingt zum KSC locken. Der wurde zunächst Co-Trainer in der U17. Eichner und auch Lukas Kwasniok, der zur gleichen Zeit Jugendcoach war, hat es Becker absolut zugetraut, dass sie erfolgreiche Trainer werden.

"Habe es beiden zugetraut"

"Man sah wie sie arbeiten, da war offensichtlich, dass da Qualität vorhanden ist. Klar war aber auch: das musste reifen, sich entwickeln. Aber ich habe ihnen definitiv zugetraut, dass sie ihren Weg im Profifußball machen werden", findet der NLZ-Chef.

Eichner ist ein KSC-Urgestein. Erst Jugend- dann Amateurspieler, ehe er Profi und danach Trainer wurde. "Es war für mich extrem wichtig, im Nachwuchs Erfahrungen zu sammeln, so den Job von Grund auf zu lernen. Im Nachwuchsbereich lernt man auch, einen etwas anderen Blickwinkel auf die Dinge zu haben. Das ist elementar wichtig. Ich konnte als Co-Trainer der U17 reifen, dann Co-Trainer der Profis werden“, blickt Eichner zurück.

Meister bleibt nur kurz Chef bei den Profis

Beide Assistenten-Jobs hatte er unter Marc-Patrick Meister. Der war zuerst Coach der U17 des KSC, dann gar von April bis August 2017 Cheftrainer im Wildpark. Danach: Ein kurzer Abstecher nach Südkorea, ehe er ein Angebot des DFB annahm. Aktuell ist Meister Trainer der deutschen U17 Nationalelf.

Für ihn ist es "logisch, dass ich den KSC beobachte. Durch das engere Band zu Christian und Zlatan (Bajramovic) habe ich den Werdegang des KSC natürlich genauer verfolgt. Es zeigt: Christian will den Ausbildungscharakter des KSC wieder mehr in den Mittelpunkt stellen."

Eichner versucht Erklärungen für die so gehäuften, tollen Trainerentwicklungen zu finden. "Ich hatte da einen weichen Übergang. Ede Becker war da und half. Uns verbindet alle die KSC-Mentalität. Wir wissen beim KSC, dass wir uns Dinge erarbeiten müssen. Keinem, der jetzt im Profigeschäft ist, flog irgendetwas einfach so zu. Jeder hat sich das erarbeitet - mit der KSC Mentalität. Der KSC stand immer - schon als ich Spieler war und jetzt als Trainer - dafür, immer und immer wieder fleißig sein, immer Eigenmotivation einbringen. Ganz einfach: Jeder versucht weiter zu kommen, zu lernen, sich zu verbessern."

Kwasniok: Vom Amateur- zum Proficoach

Der erfolgreichste Ex-KSC Jugendcoach ist im Moment wohl Lukas Kwasniok. Er schwingt das Trainingszepter beim SC Paderborn, belegt mit seinem Team Rang drei in Liga zwei. "Luki hat beim KSC die Erfahrung als Interimscoach machen können. Das war sicher hilfreich", sagt Eichner zum Ex-Kollegen und Freund.

"Kwasniok war Amateurtrainer in Reichenbach, wurde mir empfohlen von Ex-KSC Manager Arnold Trentl. Dann gab es ein Gespräch und danach habe ich entschieden, dass er zu uns kommt", erinnert sich Becker. Kwasniok strahlt, wenn er über seinen Herzensclub KSC redet. "Es war eine tolle, absolut lehrreiche Zeit", sagt er rückblickend.

Für ihn gibt es einige Gründe, warum sich beim KSC so viele erfolgreiche Trainer entwickeln konnten. Zum Beispiel – Fleiß. Er, und die meisten anderen waren täglich, ob Training oder nicht, morgens um acht Uhr auf dem Trainingsgelände, gegen 20 Uhr gings nach Hause. Fleiß, das sei etwas was die "NLZ Trainer" auszeichnet, sagt er.

"Habe die Freiheiten genossen"

Kwasniok, Ex-Kapitän der deutschen U16 Nationalelf, der wegen einer Verletzung nie den Durchbruch als Profi schaffte und Anfang 20 seine aktive Karriere beenden musste, genoss "die Freiheiten, die man beim, KSC hatte. Der Chef, Ede Becker, gab keine engen Vorgaben, mischte sich nur ganz, ganz selten ein. Weder in Taktik noch Aufstellung. Der Trainer hatte immer die letzte Entscheidung. Es herrschte ein toller Teamspirit."

Becker bestätigt dies: "Wir geben Freiheiten, pressen niemand in ein Schema." Dann eine kleine Einschränkung: "Aber: So ganz ohne Vorgaben geht es nicht. Wir schauen, dass der Bereich Sozialverhalten gut abgedeckt ist." Das sei jedoch nahezu immer so. Kwasniok. der wie Eichner die Fußballlehrerlizenz mit der Traumnote 1,0 erwarb, schwärmt vom gemeinsamen Mittagstisch.

"Jeder hat von jedem profitiert"

"Bei den gemeinsamen Gesprächen, entstanden Ideen. Das war eine tägliche Fortbildung auf hohem Niveau in Sachen Taktik. Einer hatte sich etwas ausgedacht und das taktisch umgesetzt. Zum Beispiel mit sehr, sehr hohen Außenverteidigern zu agieren, auf eine besondere Art zu pressen. Die anderen haben hoch konzentriert zugehört, es eingeordnet - probiert, bewertet, vielleicht etwas maximiert und wieder in die Gruppe, gegeben. Jeder hat von jedem profitiert. Jeder hat jeden unterstützt. Wir haben Teamwork vorgelebt. Erfolg war wichtig - aber stand nicht über allem", so der Paderborn-Coach.

Becker ergänzt Kwasnioks Aussagen um ein Detail: "Anfangs der Woche werden regelmäßig gemeinsame Spielanalysen durchgeführt. Da ist natürlich auch ein Austausch während der ganzen Woche. Das qualifiziert alle weiter."

