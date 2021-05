Er ist immer anspielbar, geht nie einem Zweikampf aus dem Weg und trifft regelmäßig ins gegnerische Gehäuse - das ist Philipp Hofmann. Die KSC-Tormaschine, die Lebensversicherung des Wildparkclubs. Umso wichtiger ist daher die Frage: Wie sieht es für den 28-Jährigen in Zukunft karrieretechnisch aus? Ob er auch weiterhin die Fußballschuhe für die Blau-Weißen schnüren will - ka-news.de hat mit ihm gesprochen.

Beim 3:2-Erfolg gegen Holstein Kiel gab "Hoffi" den Doppelpacker. Treffer Nummer eins - per Kopf. Tor Nummer zwei erzielte er mit seinem starken linken Fuß. Hofmann war überglücklich: "Es ist natürlich prima, dass ich mal wieder doppelt treffen konnte. Was die Mannschaft heute gezeigt hat, gerade nach der ersten Halbzeit, war super. Riesigen Respekt an alle! Am Ende haben wir natürlich ein bisschen Glück gehabt mit dem Video-Assistenten. Aber Glück muss man sich auch erarbeiten."

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Analyse zum Spiel: Effizienter KSC verdirbt Kiel die Aufstiegs-Sause

"Man wird sehen, was jetzt im Sommer passiert"

Und das macht er vorbildlich! Dass er eine "Kampfmaschine" ist, belegt die 62 Prozent Zweikampfquote, die er gegen Kiel ablieferte. Für einen Stoßstürmer ist das ein überragender Wert. 13 Treffer markierte der fast Zwei-Meter-Mann in dieser Saison bisher. Dabei bleibt es, denn weil er im Spiel gegen die "Störche" zum fünften Mal Gelb sah, wird er beim Saisonfinale in Heidenheim gesperrt zuschauen müssen.

Ein wenig ausweichend, wohl auch, weil er es wirklich noch nicht weiß, beantwortet er die Frage nach seiner Zukunft, wo er denn die kommende Saison spielt. "Ich habe beim KSC noch ein Jahr Vertrag. Man wird sehen, was jetzt im Sommer passiert. Es war eine Super-Saison, es macht einfach Spaß mit den Jungs. Wir wollen auch nächste Woche nochmals alles raushauen."

Zwei Millionen Euro Ablöse für Karlsruhes Topstürmer?

Es sickerte durch, dass Torjäger Philipp Hofmann nicht unverkäuflich ist. Angeblich soll man für rund zwei Millionen Euro Ablöse bereit sein, den Top-Stürmer abzugeben. Dies ist wohl den teuren Fehleinkäufen der vergangenen Jahre, aber auch der Pandemie geschuldet.

Der KSC soll mit einem jungen Offensivspieler und dessen aktuellem Club über einen Wechsel in den Wildpark einig sein. Überraschend: Für diesen Neuzugang sollen die Badener - trotz leerer Kassen - bereit sein, eine nicht unbeträchtliche Ablösesumme zu bezahlen.

Sollte "Hoffi" verkauft werden, bleibt abzuwarten, wie die sportlich Verantwortlichen es erklären, dass man dieses Geld nicht nutzte, um den Stürmer zum Verbleib zu "überreden". Denn: Der HSV hat - wie schon im vergangenen Spätjahr - weiterhin Interesse an einer Verpflichtung Hofmanns. Dort würde der 28-Jährige wohl doppelt so viel verdienen als beim KSC.

Hofmann beim HSV - eine Option für ihn?

Und: Die Hanseaten wären wohl bereit und finanziell in der Lage zwei Millionen Euro als Ablöse in die Fächerstadt zu überweisen. Im Sturmzentrum herrscht beim HSV große Not, denn Simon Terodde geht zum FC Schalke 04. An solchen Spekulationen beteiligt sich Hofmann nicht, er konzentriert sich auf die aktuelle Situation.

"Wir haben insgesamt eine gute Saison gespielt, haben Spiele auch mal gedreht und hatten das Glück auf unserer Seite. Das muss man sich aber auch immer ein Stück erarbeiten. Jetzt wollen die Saison positiv abschließen."