vor 59 Minuten Peter Putzing Karlsruhe Zu-Null-Garant des KSC: "Herausragender, überragender" Marius Gersbeck wird mit Lob überschüttet

War es Spiel Nummer sieben, acht oder neun? Manche KSC-Anhänger sagen sogar: "Es war Nummer zehn!" Sei´s drum. Es geht um die Anzahl der Top-Spiele von KSC-Keeper Marius Gersbeck in der laufenden Spielrunde. In einem sind sich alle einig: Keeper Gersbeck hat beim 0:0 des KSC gegen den FC St. Pauli wieder einmal in dieser Saison eine absolute Klasseleistung abgeliefert!