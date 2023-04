Am 5. März 2023 stand Sebastian Jung in Rostock letztmals in der Startelf des Karlsruher SC. Beim Spiel der Badener in Nürnberg nahm Trainer Christian Eichner eine Umstellung gegenüber der Partie Spieltag zuvor vor – und der 32-jährige Außenverteidiger stand vom Anpfiff an auf dem Feld.

Jung ist wieder fit

Nach muskulären Problemen war Jung wieder fit und kehrte in die erste Elf zurück. Für ihn musste Marco Thiede auf die Auswechselbank. Vorab: Es war in Nürnberg ein ordentlicher, aber auch unauffälliger Auftritt von Jung. Er zeigte seine Tugenden, ohne zu glänzen. Vom Anpfiff an: Gutes Stellungsspiel.

Sebastian Jung | Bild: Thomas Riedel

In Minute vier gelang es ihm dadurch, per Kopfball eine Situation, die gefährlich hätte werden können, zu bereinigen. Kurz danach zeigte er den von ihm gewohnten Überblick, gepaart mit seinen technischen Fähigkeiten, als er nach einem gewonnen Zweikampf kurz schaute, um dann sofort den Pass in die Sturmspitze auf Fabian Schleusener zu spielen. Der Angreifer blieb am Gegenspieler hängen.

"Defensive Absicherung"

Bei KSC-Standards in der Offensive war Jung die "defensive Absicherung", übernahm diesen Job aufmerksam, konnte so aber nicht kreativ ins Spiel eingreifen. Wenn der KSC in der Anfangsphase in die Offensive kam - dann meist über die rechte Seite, dort wo Jung spielte.

Sebastian Jung in Aktion. | Bild: Uli Deck/dpa/Archivbild

Der gebürtige Hesse war ballsicher. Aber: Der Routinier war sich auch nicht zu schade, den Ball mit einem Befreiungsschlag nach vorne zu donnern, um eine Situation zu bereinigen, um einen Gegentreffer zu vermeiden. Flanken, die für Gefahr sorgten, schlug er wenige.

Leistung kann sich sehen lassen

Aufgrund des enormen Drucks der Gastgeber war er meist in der Defensive gefordert und gebunden. Nach einer Stunde die erste echte Nachlässigkeit von Jung bei einem Zweikampf - die Teamkollegen bügelten aus. In Minute 80 ging er etwas zu verhalten in das Duell mit Felix Lohkemper. Dessen Schuss zischte nur knapp am KSC-Tor vorbei.

Der Karlsruher Mikkel Kaufmann (M, unten) trifft zur 1:0-Führung beim 1. FC Nürnberg. | Bild: Daniel Löb/dpa

Die Laufleistung von Jung: 10,64 Kilometer – absolut in Ordnung. Stark die Passquote mit 81 Prozent gelungener Zuspiele. Allerdings gewann er weniger als die Hälfte seiner Zweikämpfe.