Simone Rapp soll zum KSC wechseln. Der Deal sei in trockenen Tüchern, wird gemeldet. Der 193 Zentimeter große Angreifer soll sich bereits von seinen Teamkollegen in Lichtenstein verabschiedet haben. Rapp ist kopfballstark, erzielte viele seiner 16 Saisontreffer per Kopf. In 24 Einsätzen brachte er auf 16 Tore, dazu zwei Vorbereitungen. Sein Gehalt im Wildpark ist wohl nicht all zu hoch.

Aber: Rapp hat in Vaduz Vertrag bis 2023. Ob der KSC aufgrund dessen eine Ablöse bezahlen muss ist nicht bekannt. In der ersten Liga der Schweizer, der Super League, kam er in 141 Partien zum Zuge, erzielte dabei 36 Treffer. Rapp, der am 1. Oktober 30 Jahre alt wird, spielte unter anderem für Thun, St. Gallen, Lausanne und in Rumänien bei Sepsi OSK.

KSC Cheftrainer Christian Eichner hatte schon vor einiger Zeit erklärt, dass er es sich vorstellen könnte, dass ein neues Duo den Abgang von Torjäger Philip Hofmann kompensiert. Die Kombination: Erfahrener Profi mit jungem Talent würde bei Rapp und Leihspieler Mikkel Kaufmann, der erst 21 Jahre alt ist, passen.