Es hatte sich lange abgezeichnet und wurde vergangene Woche Realität: Stürmer Mikkel Kaufmann wird den Karlsruher SC definitiv verlassen. Zunächst geht es zurück zu Stammverein FC Kopenhagen, allerdings scheint ein Wechsel in die Bundesliga realistisch.

Kaufmann ein Garant für die gute KSC-Rückrunde

Werder Bremen und der VfB Stuttgart sollen Interesse haben und auch Klubs aus dem Ausland sollen den 22-Jährigen auf dem Zettel haben. Indes steht man beim KSC- wie schon nach dem Abgang von Philip Hofmann - vor der Aufgabe, einen zuverlässigen Torjäger ersetzen zu müssen.

Punkteteilung am Millerntor: Kopfballduell zwischen Mikkel Kaufmann und Jackson Irvine (r). | Bild: Michael Schwartz/dpa

In der abgelaufenen Saison kam Kaufmann auf zehn Tore und neun Vorlagen in 32 Spielen für den KSC. Einen Großteil seiner Scorer-Punkte verzeichnete der Däne dabei in der Rückrunde. Gemeinsam mit Fabian Schleusener bildete Kaufmann ein harmonisches Duo im Sturm.

Wer kann also in die Fußstapfen des quirligen Angreifers treten? Die "Badischen Neusten Nachrichten" (BNN) bringen gleich drei Angreifer ins Gespräch.

Hat der KSC dieses Trio im Blick?

Da wäre zunächst Bryan Lasme von Arminia Bielefeld. Der Franzose kam im Sommer 2021 zur Arminia und erzielte in der abgelaufenen Saison sieben Tore in der 2. Bundesliga. Mit den Ostwestfalen kämpft der 24-Jährige in der Relegation noch um den Klassenerhalt. Mit 1,94 Meter wäre Lasme nochmal vier Zentimeter größer als Kaufmann.

Bryan Lasme (2.v.r) und Arminia Bielefeld kamen nicht über ein 2:2 gegen Paderborn hinaus. | Bild: Friso Gentsch/dpa

Stürmer Nummer zwei: Prince Osei Owusu ist 1,90 Meter groß und wäre nach dem Abstieg mit Jahn Regensburg ablösefrei zu haben. Seine Quote in der abgelaufenen Saison 32 Spiele, neun Tore und eine Vorlage kommt fast an die von Mikkel Kaufmann heran.

Regensburgs Prince Osei Owusu trifft per Elfmeter zum 1:0 gegen Paderborn. | Bild: Armin Weigel/dpa

Stürmer Nummer drei wäre mit 1,81 Meter einen Tick kleiner als der scheidende Däne und könnte im Sturmzentrum und auf den Flügeln eingesetzt werden. In der Relegation trifft er mit Wehen Wiesbaden auf Bielefelds Lasme. Die Rede ist von Benedict Hollerbach.

Wiesbadens Benedict Hollerbach jubelt. | Bild: Jörg Halisch/dpa

Beim 4:0-Sieg im Hinspiel traf der 22-Jährige zum zwischenzeitlichen 3:0. Es war sein insgesamt 15. Saisontor, hinzu kommen fünf Vorlagen. Auch Hollerbach wäre ablösefrei zu haben, denn sein Vertrag endet im Juni 2023.

Ziel des Angreifers soll sein in der kommenden Saison mindestens zweite Liga zu spielen. Allerdings wäre der KSC im Rennen um den Rechtsfuß nicht alleine. Ligakonkurrent Fortuna Düsseldorf soll ebenso Interesse an Hollerbach haben wie der 1.FC Köln.