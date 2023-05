Auf hochdramatische Art und Weise feierte der FC Bayern München am vergangenen Samstag seine 33. Deutsche Meisterschaft. Zum elften Mal in Folge reckte der Rekordmeister die Schale in den Himmel. Ein spätes 2:1 reichte dem FCB, weil Konkurrent Borussia Dortmund nicht über ein 2:2 im Heimspiel gegen Mainz 05 hinauskam.

Kahn muss nach Titelgewinn gehen

Deutlich sichtbar und ausgelassener als die Jahre zuvor feierten die Bayern-Profis den erneuten Titelgewinn im Kölner RheinEnergieStadion. Trotz der Turbulenzen der abgelaufenen Saison noch einen Titel geholt - die Freude bei Joshua Kimmich, Thomas Müller und Co. war groß.

Bayerns Thomas Müller (M) hält die Meisterschale hoch. | Bild: Marius Becker/dpa

Nicht mit dabei, um die Attrappe der Meisterschale entgegenzunehmen - das Original stand in Dortmund - war Bayerns Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn. Ihm war es "vom Club untersagt worden" mit nach Köln zu reisen, wie er nach dem Spiel auf seinem Instagram-Profil mitteilte. Ein Vorbote von dem was kommen sollte?

Kahn "wurde untersagt" nach Köln zu kommen

Denn mitten in den bajuwarischen Freudentaumel hinein und nur wenige Minuten nach Abpfiff dann die Nachricht: Oliver Kahn ist nicht mehr Vorstandsvorsitzender der FC Bayern München AG und auch Sportvorstand Hasan Salihamidžić muss gehen.

Damit endet Kahns Amtszeit als Vorstandsboss ziemlich genau zwei Jahre nach seinem Dienstantritt. Zuvor war seit 1. Januar 2020 Teil des Vorstandes.

Nun stellt sich die Frage, geht es für den Titan tatsächlich "immer weiter?" Oder genießt der 53-Jährige seinen außerplanmäßigen Ruhestand. Oder geht es zurück in die Heimat? Zurück zum Karlsruher SC? Schließlich sind die Badener nach der Entlassung von Oliver Kreuzer weiterhin auf der Suche nach einem neuen Geschäftsführer Sport.

Kommt Kahn zum KSC zurück?

Für Kahn wäre es eine Rückkehr zu seinen fußballerischen Wurzeln. Der gebürtige Karlsruher debütierte im November 1987 gegen den 1. FC Köln im Tor des KSC. 1994 ging es dann zum FC Bayern München.

Oliver Kahn will mit den Bayern-Bossen reden. | Bild: Angelika Warmuth/dpa

Doch eine Rückkehr Kahns in die Fächerstadt bleibt wohl nichts als Wunschdenken großer Fußballromantiker. So scheint es doch mehr als fraglich, ob sich ein ehemaliger Vorstandsboss des FC Bayern mit der 2. Bundesliga zufriedengibt.

Keine Auskunft vom KSC

Vom KSC selbst gibt es bezüglich der Suche nach einem neuen Sportgeschäftsführer keine Auskunft. Auf Anfrage von ka-news.de - ob es mittlerweile einen Zeitplan gebe, wann der neue Mann gefunden und vorgestellt werden soll oder ob man sich mit dem Namen Oliver Kahn beschäftige - antwortet KSC-Präsident Holger Siegmund Schultze:

"Es ist so, dass es aus heutiger Sicht keine Informationen gibt, die zur Veröffentlichung geeignet sind. Insofern kann ich auch Ihre Fragen im Einzelnen nicht beantworten und bitte hierfür um Ihr Verständnis."