In der abgelaufenen Saison gehörte Benjamin Goller zum Stammpersonal beim Karlsruher SC. Die Leihe hat sich für beide Seiten bezahlt gemacht und wie es scheint soll der Flügelflitzer auch über den 30. Juni hinaus zum Aufgebot von Christian Eichner gehören. Gollers Stammverein der SV Werder Bremen hat da aber noch ein Wörtchen mitzureden.

Die Chance, dass dem KSC Benjamin Goller weiterhin als Kaderspieler zur Verfügung hat, stehen nicht schlecht. Der 22-Jährige, der sich auf dem rechten Flügel am wohlsten fühlt, steht zwar bei Werder Bremen unter Vertrag, doch die Werderaner sind sich noch nicht ganz im Klaren darüber, wie es mit Goller in Zukunft weitergeht.

Man diskutiert intern darüber, ob der gebürtige Schwabe den Norddeutschen entscheidend beim kniffligen Werder-Projekt: "Direkter Wiederaufstieg in Liga eins" helfen kann. Man redet durchaus auch darüber, den Flügelflitzer Goller zu verkaufen, oder eventuell nochmals auszuleihen.

Goller-Bilanz: Vier Tore in 28 Spielen

Allerdings muss dieses mögliche Leihgeschäft nicht zwingend mit dem KSC zustande kommen. KSC Trainer Christian Eichner würde Goller wohl gerne behalten, ist von dessen Fähigkeiten angetan. "Er kann auf engem Raum gut dribbeln, hat Geschwindigkeit und einen guten Abschluss." Klar ist: Die Werder-Kasse ist leer. Da kommt dem Erstligaabsteiger jeder Euro an Ablöse mehr als recht.

Ob allerdings der KSC bereit und vor allem dazu in der Lage ist, Ablöse an die Bremer zu überweisen? Für die Karlsruher absolvierte Goller 28 Pflichtspiele, erzielte dabei vier Treffer und bereitet zwei Tore vor. Beim SV Werder kam er in Liga eins zu zehn Einsätzen. Zuvor beim FC Schalke 04 durfte er gar einmal Champions League schnuppern.