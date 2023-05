Mit dem Remis beim FC St. Pauli endet für den Karlsruher SC die Spielzeit 2022/23. Knapp vier Wochen dürfen die Profis von Christian Eichner nun die Beine hochlegen, bevor am 22. Juni um 15 Uhr die Vorbereitung auf die neue Saison startet.

Bis zum Trainingsauftakt muss noch die ein oder andere Personalfrage geklärt werden. Egal ob Vertragsverlängerung, Neuzugang oder ein Abgang in diesem Artikel verpasst ihr nichts!

Wer verlängert noch, wer nicht?

Ein KSC-Trio hat noch keinen Vertrag

Die ein oder andere wichtige Personalentscheidung ist bereits getroffen. Beispielsweise wird Mittelfeldspieler Paul Nebel ein weiteres Jahr von Mainz 05 ausgeliehen. Wenig später gab der KSC die Vertragsverlängerung von Sebastian Jung bis 2024 bekannt.

Kostet ihm seine Verletzungsanfälligkeit einen neuen Vertrag: Kyoung-Rok Choi steht beim KSC vor einer ungewissen Zukunft.

Damit ist die Zukunft von aktuell drei Spielern ungewiss, ihre Verträge laufen am 30. Juni aus. Diese sind:

Was passiert mit den Leihspielern?

Auch wie es mit den anderen Leihspielern Stephan Ambrosius und Mikkel Kaufmann weitergeht, ist bisher nicht final geklärt. Verteidiger Ambrosius strebt wohl eine Vertragsauflösung beim Hamburger SV an und wäre damit ohne Ablöse zu haben.

Mikkel Kaufmann

Bei Mikkel Kaufmann stehen die Zeichen aktuell eher auf Abschied. Zwar besitzt der KSC für den Stürmer eine Kaufoption von einer Million Euro, konnte sich bisher aber wohl nicht auf einen Vertrag mit dem 22-Jährigen einigen. Zieht der KSC die Option bis zum 31. Mai nicht, kehrt Kaufmann zunächst zum FC Kopenhagen zurück.

Ob der Däne dann in seiner Heimat bleibt, ist offen. Laut mehreren Medienberichten sollen Werder Bremen und der VfB Stuttgart um die Dienste Kaufmann buhlen. Für den KSC erzielte Kaufmann in der abgelaufenen Saison zehn Tore und gab neun Vorlagen.

Wer könnte gehen?

Schneller Abschied von Gersbeck?

Neben der offenen Zukunft von Kaufmann und Ambrosius könnte sich eine weitere Baustelle im KSC-Kader öffnen. Ein Transfer von Marius Gersbeck zu Herta BSC Berlin wird immer wahrscheinlicher. Nach dem Spiel auf St.Pauli wehte die Karlsruher Nummer eins eine große KSC-Fahne vor dem Auswärtsblock, was einem Abschied sehr nah kam.

Marius Gersbeck

Absteiger Hertha BSC besitzt eine Rückkaufoption in Höhe von 250.000 Euro für den gebürtigen Berliner. Gersbeck würde also in seine Heimat zurückkehren, er spielte bereits in der Jugend für den Hauptstadtklub.

"Wir stehen in Kontakt. Noch ist es zwar zu früh, etwas zu sagen. Aber jeder kennt meine Vergangenheit und meine Familienverhältnisse. Die Hertha ist mein Heimatverein. Mein älterer Sohn Matteo, der drei Jahre alt ist, kommt in die Kita. Das sind Faktoren, die für Berlin sprechen", sagte Gersbeck vor dem Spiel in Hamburg gegenüber den "Badischen Neusten Nachrichten" (BNN).

Breithaupt-Transfer würde Millionen-Einnahmen bringen

Als nahezu beschlossene Sache gilt der Transfer von Tim Breithaupt zum FC Augsburg. Bis zu vier Millionen Euro soll das Eigengewächs in die KSC-Kasse spülen. Die Augsburger konnten am 34. Spieltag der Bundesliga - trotz Niederlage in Gladbach - den Klassenerhalt feiern.

Die KSC-Rückkehrer

Auch nach ihren Leihen zu Waldhof Mannheim (Dominik Kother) und Kelvin Arase (KV Oostende), dürften es beide im System mit der Raute schwer bei Christian Eichner haben. Kother ist noch bis Sommer 2024 und Arase bis 2025 an den KSC gebunden. Bei passenden Angeboten dürften wohl beide den Wildpark verlassen.

Wer kommt/könnte kommen?

Der Rückkehrer: Lars Stindl

Lars Stindl steht bisher als einziger Neuzugang für die kommende Saison fest. Der 34-Jährige verlässt Borussia Mönchengladbach und hat beim KSC einen Vertrag bis 2024 unterschrieben.

Lars Stindl (r) verabschiedet sich nach dem Spiel von den Fans. | Bild: Roberto Pfeil/dpa

Die neue Nummer eins?

Für den wahrscheinlichen Fall, das Marius Gersbeck den KSC verlässt, beschäftigt man sich im Wildpark wohl mit Patrick Drewes. Der Schlussmann des SV Sandhausen wäre nach dessen Abstieg ablösefrei zu haben.

Der nächste Rückkehrer?

Bastelte der KSC an einer weiteren Rückkehr? Nach Informationen von ka-news.de soll Jannik Dehm von Hannover 96 ein Angebot der Badener vorliegen haben. Der 27-jährige Außenverteidiger wäre ebenfalls im Sommer ablösefrei und würde - wie Stindl - in den Wildpark zurückkehren. Er trug bereits von 2013 bis 2015 das Trikot des KSC.