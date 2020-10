Krankheit, Wechsel, doch kein Wechsel: Er war in den letzten Wochen das Gesprächsthema Nummer eins: KSC-Stürmer Philipp Hofmann. Jetzt hat er am Samstag im Spiel gegen Regensburg noch einmal Gas gegeben, allerdings ohne Erfolg: Jahn Regensburg gewann 1:0 gegen den Karlsruher SC. Den Grund sieht Trainer Christian Eichner vor allem in der Vorerkrankung des 27-Jährigen. Tröstende Worte gab es trotzdem.

Dass Philipp Hofmann in Regensburg, bei seinem Saisondebüt, im Fokus aller KSC-Fans stand - verständlich, denn: Die vergangenen Wirrungen um den Stürmer hatten große Wellen geschlagen.

Erst wollte er weg zu Union Berlin, dann platzte der Deal, "Hoffi" bekannte sich dann öffentlich zum KSC. Kurz danach wurde bekannt, dass Hofmann oder sein Berater zu diesem Zeitpunkt wohl schon Gespräche mit dem Hamburger SV führten.

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Gut gepokert oder verzockt? Das sagen KSC-Fans zu Kreuzers Transferpolitik

Wenig Bindung zum Regensburg-Spiel

Irgendwo verständlich, denn der 27 Jahre alte Hofmann hätte sowohl in Berlin als auch in Hamburg locker 30.000 Euro monatlich mehr verdient als beim KSC. Dennoch bleibt ein Wechsel aus, das Transferfenster ist seit Montag geschlossen - Hofmann spielt weiter für die Blau-Weißen. Über seine Zukunft sagt er nun: "Ich habe einen Vertrag beim KSC und werde, genauso wie letzte Saison, alles für ihn geben."

Bei seinem ersten Ligaeinsatz in dieser Saison in Regensburg war er darum auch absolut bemüht - hin und wieder sogar etwas torgefährlich. "Hoffi" wollte den Ball, machte das auch lautstark deutlich, doch vom im Moment indisponierten KSC-Mittelfeld kamen kaum gute Pässe. So fand er wenig Bindung zum zerfahrenen KSC-Spiel.

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe KSC früh in der Krise: Auch Hofmann trifft das Tor nicht

Dass er körperlich nicht fit war - zuvor hatte er sich noch von einer Grippe erholt - belegen die "nur" 8,66 Kilometer Laufleistung. Sonst spult er wesentlich mehr Meter ab. Drei Torschüsse bei so wenig Unterstützung vom Rest-Team - in Ordnung. Aber nur 25 Ballkontakte während des kompletten Spiels - nicht besonders beeindruckend.

"Es war wichtig, dass er dabei war"

Die Zweikampfquote von 45 Prozent ist für den Stoßstürmer allerdings gut, belegt sie doch, dass er alles gab und gewinnen wollte. "Insgesamt merkte man ihm an, dass er wegen des Infekts sechs, sieben Tage vom Training raus war. Dass er in Sachen Körperlichkeit nicht so war, wie vor der Erkrankung. Aber: Es war sehr wichtig, dass er dabei war", so die Analyse von Trainer Christian Eichner. Und weiter: "Es war für ihn extrem schwer, er wurde stellenweise von drei Mann bearbeitet. Er war oft da, wenn er auch nicht traf."

Die wichtigste Szene folgte nach 52 Minuten: Elfmeter für den KSC. Freiwillige Schützen im Team? Keiner hebt den Finger. Hofmann übernimmt Verantwortung, schnappt sich die Kugel - und verschießt. "Das war tragisch, die klarste Chance nicht zu nutzen. Der Elfer hätte uns zurückführen können", sagt Eichner.

Aber, dass Hofmann "die Verantwortung übernahm, nach den letzten Tagen und Wochen, nötigt mir den größten Respekt ab. Ich bin froh, dass Philipp in unserer Mannschaft ist. Tragisch, dass er leider verschossen hat. Aber nochmals: Chapeau, dass er sich den Elfmeter nimmt", so der Trainer weiter.

Ohne Hofmann geht nichts

Danach ein Frustfoul von Hofmann an Regensburgs Innenverteidiger Nachreiner - gelb für den Angreifer. Gut, dass er sich danach im Griff hatte, nicht nochmals foulte und vom Platz flog. Denn klar ist: Trotz Wechselwille und Torlosigkeit - ohne ihn geht nichts beim KSC.

Hofmann verbreitet Zuversicht, glaubt, dass der KSC nach der Länderspielpause besser, erfolgreicher werde und dann das erste Saisontor erzielt wird - und mit den Toren käme das so wichtige Selbstvertrauen.